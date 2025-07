Libéria : le kickball, un sport féminin symbole de réconciliation

Le kickball, un sport mélangeant les règles du football américain et du baseball, prédomine comme le sport féminin le plus populaire au Libéria, surpassant même le football en termes de participation féminine.

Fondé dans les années 1960 par Cherry Jackson, le kickball est né à Monrovia dans une école de filles, prenant rapidement racine comme vecteur de cohésion sociale et de réconciliation nationale.

En 1994, la Ligue nationale de kickball a été établie pour unir les communautés après la guerre civile, dirigée par des figures influentes comme Emmanuel Whea, Président de la Fédération libérienne de kickball, qui visent à promouvoir l’inclusion par l’expansion du sport aux hommes et à travers l’Afrique.

Malgré un financement limité et un déséquilibre de genre parmi les entraîneurs et les dirigeants, le kickball reste un pilier pour rassembler les femmes et favoriser la paix, comme l'exprime Saydah A. Yarbah : « Ce sport est notre sport traditionnel... Il nous rassemble, nous, les jeunes filles. »