Aviron : cinq athlètes sud-africains participent à la régate Head of The Charles

Cinq athlètes Sud-Africains ont participé à la régate Head of the Charles à Boston, au sein d'un équipage entièrement composé de personnes de couleur.

Cette compétition, la plus grande d'aviron au monde, s’est déroulée sur trois jours du 18 au 20 octobre, tout au long d’un parcours entre Cambridge et Boston.

«J'ai été très surpris d'apprendre que nous étions la première équipe sud-africaine issue d'une minorité à participer à la régate Head of The Charles. Et en ce qui concerne les équipes issues de minorités dans leur ensemble, être l'une des premières et des rares, c'est... c'est... c'est... c'est comme si nous étions en train d'écrire l'histoire. Pour moi, cela change ma vie.,» a déclaré Lwazi-Tsebo Zwane, rameur sud-africain .

Cet événement s'inscrit dans le cadre d'une initiative multinationale visant à élargir l'accès à l'un des sports les plus exclusifs et les plus élitistes.

« En étant ici, nous... nous permettons à nos pairs, aux jeunes... aux jeunes générations de voir ce qu'ils peuvent accomplir et où ils peuvent aller. Et je pense que c'est... c'est extrêmement important pour... pour les individus d'avoir des personnes qu'ils peuvent admirer, ce qu'ils n'avaient pas nécessairement auparavant. », a expliqué Michael Ortlepp, entraîneur d'aviron sud-africain.

Ces dernières années, les initiatives en faveur de la diversité se sont multipliées dans le domaine de l'aviron.

« C'est beaucoup de pression d'être considéré comme un modèle pour beaucoup de jeunes enfants, car j'ai encore l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas chez moi et que je n'ai pas corrigées. Mais en regardant les choses dans leur ensemble, je suis... Je suis très honoré et chanceux d'être dans cette position où je peux être considéré comme... comme... comme un phare, une sorte de guide qui montre qu'il y a plus loin, vous voyez. Vous n'êtes pas limité à l'espace qui vous entoure, vous n'êtes pas limité à la salle de classe dans laquelle vous êtes ou aux chaussures que vous portez. », a indiquéLwazi-Tsebo Zwane, rameur sud-africain.

Des dizaines de courses ont lieu sur la Charles River et que des centaines de milliers de spectateurs se rassemblent chaque année sur les berges et les ponts de la rivière pour les regarder.