Liberia : pas d'immunité pour l'ancien ministre Samuel Tweah

Au Liberia, l’ancien ministre des Finances Samuel Tweah et ses quatre coaccusés pas encore tirés d’affaire. La Cour Suprême du pays d’Afrique de l’Ouest a en effet rejeté leur demande de protection en vertu de l’immunité du Conseil de sécurité nationale.

Confirmant son avis du 18 décembre 2025. Alors que les intéressés invoquaient une immunité similaire à celle accordée au Président en vertu de l’article 61 de la Constitution libérienne de 1986.

La décision ouvre de facto la voie à la poursuite de l’affaire devant a Cour pénale « C » du comté de Montserrado.

L’ancien ministre libérien des Finances et quatre autres personnes sont accusés de accusés de sabotage économique, d’utilisation abusive d’argent public, de vol de biens et de blanchiment d’argent entre autres.

L’acte d’accusation porte sur des transactions concernant une enveloppe de plus d’un milliard de dollars en septembre 2023.