Liberia : pas d'immunité pour l'ancien ministre Samuel Tweah

Libéria
Au Liberia, l’ancien ministre des Finances Samuel Tweah et ses quatre coaccusés pas encore tirés d’affaire. La Cour Suprême du pays d’Afrique de l’Ouest a en effet rejeté leur demande de protection en vertu de l’immunité du Conseil de sécurité nationale.
Confirmant son avis du 18 décembre 2025. Alors que les intéressés invoquaient une immunité similaire à celle accordée au Président en vertu de l’article 61 de la Constitution libérienne de 1986.
La décision ouvre de facto la voie à la poursuite de l’affaire devant a Cour pénale « C » du comté de Montserrado.
L’ancien ministre libérien des Finances et quatre autres personnes sont accusés de accusés de sabotage économique, d’utilisation abusive d’argent public, de vol de biens et de blanchiment d’argent entre autres.
L’acte d’accusation porte sur des transactions concernant une enveloppe de plus d’un milliard de dollars en septembre 2023.
01:00
Arrêt sur images du 30 janvier 2026
01:36
La RDC et le Libéria en membres non-permanents du Conseil de sécurité
02:11
Football : George Weah sur le terrain contre le racisme
00:49
USA : une juge bloque l'expulsion de Kilmar Abrego Garcia vers le Libéria
01:06
USA : Kilmar Abrego Garcia pourrait être expulsé vers le Liberia
01:19
USA : les propos surprenants de Trump sur l'anglais du président du Libéria