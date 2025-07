USA : Donald Trump tente de minimiser l'affaire Epstein

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il ne comprenait pas pourquoi bon nombre de ses fervents partisans étaient bouleversés par l'affaire Epstein.

Ces derniers s'insurgent contre le fait que le ministère de la Justice n'ait pas publié les dossiers dans l'enquête sur le trafic sexuel de Jeffrey Epstein.

Le chef d’état a rapidement défendu la ministre de la Justice Pam Bondi et aavait réprimandé un journaliste qui avait osé poser des questions sur les documents.

« Non, non, elle nous a donné un briefing très rapide. Et en ce qui concerne la crédibilité des différentes choses qu'ils ont vues. Et je dirais que, vous savez, ces dossiers ont été constitués par Comey (l'ancien directeur du FBI James Comey). Ils ont été constitués par (l'ancien président Barack) Obama. Ils ont été inventés par les informations de (l'ancien président Joe) Biden, vous savez, et nous avons traversé des années de cela avec le canular Russie, Russie, Russie, avec toutes les différentes choses que nous avons dû traverser. Nous avons traversé des années de cela. Mais elle a très bien géré la situation et c'est à elle de décider. Tout ce qu'elle jugera crédible, elle devra le publier, oui », a déclaré le président américain Donald Trump.

La semaine dernière, le ministère de la justice et le FBI ont brusquement abandonné l'idée qu'il existait une liste de clients d'Epstein composée d'élites ayant participé au trafic de mineures auquel se livrait le riche financier new-yorkais.

Au cours du week-end, M. Trump a utilisé sa plateforme Truth Social pour tenter d'inciter ses partisans à abandonner la piste de l'affaire Epstein.