USA : Donald Trump souffre d'une insuffisance veineuse chronique

La Maison Blanche a annoncé que le président Donald Trump souffre d'une insuffisance veineuse chronique.

Le chef d’état a passé un examen médical après avoir constaté un « léger gonflement » de la partie inférieure de ses jambes.

La porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt a déclaré jeudi que les tests effectués par l'unité médicale de l’administration ont montré que M. Trump souffrait de cette affection relativement courante chez les personnes âgées.

« Cela correspond à une irritation mineure des tissus mous due à une poignée de main fréquente et à l'utilisation de l'aspirine, qui fait partie d'un régime standard de prévention cardiovasculaire », a déclaré Karoline Leavitt, Attachée de presse de la Maison Blanche .

Cette annonce est significative car le président a toujours gardé secrètes les informations de base sur sa santé.

« L'insuffisance veineuse chronique est une affection très courante, en particulier avec l'âge. Ce qui se passe, c'est que les veines sont munies de valvules qui aident à renvoyer le sang vers le cœur. Avec le temps, pour diverses raisons, ces valvules peuvent se rompre, ce qui peut entraîner une accumulation de sang dans les jambes. La conséquence peut être un gonflement des jambes. Il peut s'agir de varices. Dans certains cas plus graves, les patients peuvent même présenter des modifications de la peau et des ulcérations », a expliqué Andrea Obi, chirurgien vasculaire au Centre cardiovasculaire Frankel de l'Université du Michigan et professeur agrégé de chirurgie vasculaire à l'École de médecine de l'Université du Michigan.

La Maison Blanche répond ainsi aux spéculations grandissantes sur les réseaux sociaux autour d’un éventuel problème de santé du président républicain, après la publication de photos montrant des ecchymoses sur ses mains.

« ... le traitement consiste le plus souvent à porter des bas de contention. Dans certains cas, il existe des traitements peu invasifs pour fermer la veine, en particulier s'il s'agit d'une veine superficielle. Nous conseillons également aux patients de marcher et d'augmenter la force du muscle de leur mollet afin d'aider à renvoyer le sang vers le cœur où les valvules ne fonctionnent pas très bien. Il est également conseillé d'effectuer périodiquement une élévation de la pression sanguine » a indiqué Andrea Obi.

Donald Trump est devenu le plus vieux président de l’histoire des Etats-Unis à entrer en fonctions en janvier, remplaçant Joe Biden, qui avait quitté le pouvoir à 82 ans.