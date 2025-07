Brigitte Macron saisit la cour de cassation face aux rumeurs sur son genre

Brigitte Macron ne cède pas dans sa bataille juridique contre deux femmes qui affirment que la Première dame française est née homme.

La semaine dernière, la cour d'appel de Paris a annulé des condamnations antérieures qui avaient déclaré les deux femmes coupables de diffusion de fausses informations. La cour a jugé qu'elles avaient agi de bonne foi et a annulé une précédente condamnation à des dommages et intérêts.

L'avocate de la première dame a déclaré lundi qu'elle porterait désormais l'affaire devant la plus haute cour d'appel.

Macron a porté plainte en diffamation contre les deux femmes pour une vidéo YouTube de 2021 dans laquelle elles affirmaient qu'elle était un homme nommé Jean-Michel Trogneux. Trogneux est en réalité le frère de Macron.

La vidéo de la spiritualiste Amandine Roy et de la journaliste indépendante Natacha Rey discutant de l'opération de transition sexuelle et des détails personnels de Trogneux est devenue virale, incitant Macron à porter plainte pour diffamation et atteinte à la vie privée.

Macron, 72 ans, a été la cible de plusieurs théories du complot, souvent centrées sur l'écart d'âge de 24 ans entre elle et son mari, Emmanuel Macron, le président de la France.