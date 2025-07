Près de 200 migrants interceptés au large du Sénégal

La marine sénégalaise a intercepté 201 migrants ouest-africains dans l'ouest du pays, ont annoncé mercredi les autorités, alors que la traversée de l'océan Atlantique reste la route migratoire la plus populaire - et la plus meurtrière - de l'Afrique vers l'Europe.

L'opération a été menée par les marines sénégalaises basées à Foundiougne, dans la région de Fatick, dans l'ouest du Sénégal, a indiqué l'armée dans un communiqué mercredi. Soixante-neuf personnes ont été arrêtées sur terre, selon le communiqué, tandis que 132 autres ont été interceptées à bord d'une petite embarcation en bois, ou pirogue, dans le delta du Saloum, mardi soir.

Alors que la migration vers l'Europe est en baisse constante, la traversée de l'océan Atlantique entre l'Afrique de l'Ouest et les îles Canaries, en Espagne, a refait surface depuis 2020. Près de 47 000 personnes ont débarqué aux Canaries en 2024, soit une augmentation par rapport aux près de 40 000 personnes en 2023, selon les chiffres du ministère espagnol de l'Intérieur.

La traversée est l'une des plus meurtrières au monde. Bien qu'il n'y ait pas de bilan précis en raison du manque d'informations sur les départs d'Afrique de l'Ouest, l'association espagnole de défense des droits des migrants Walking Borders estime que les victimes se comptent par milliers rien que pour cette année.

Les personnes arrêtées mercredi sont de diverses nationalités ouest-africaines, dont plusieurs femmes et enfants, selon la DIRPA. Le delta du Saloum est un point de départ de plus en plus fréquent pour les migrants clandestins.

Si la plupart des migrants quittant le Sénégal sont de jeunes hommes, les travailleurs humanitaires des îles Canaries affirment qu'ils voient de plus en plus de femmes et d'enfants risquer leur vie.

L'année dernière, l'Union européenne a signé un accord de 210 millions d'euros avec la Mauritanie pour empêcher les passeurs de mettre à l'eau des bateaux à destination de l'Espagne. Pour l'instant, cet accord n'a eu que peu d'effet sur les arrivées de migrants.

Au Sénégal, les tentatives de voyage augmentent en hiver, car le changement de saison réduit l'intensité des vagues, mais les migrants choisissent de prendre le risque tout au long de l'année.

Les navires de migrants qui se perdent ou rencontrent des problèmes disparaissent souvent dans l'Atlantique, certains dérivant à travers l'océan pendant des mois jusqu'à ce qu'ils soient retrouvés dans les Caraïbes et en Amérique latine, ne transportant que des restes humains.

Jusqu'à récemment, cette route était principalement empruntée par des migrants originaires de pays d'Afrique de l'Ouest fuyant la pauvreté ou la violence. Mais depuis l'année dernière, des migrants originaires de pays lointains comme le Pakistan, le Bangladesh, le Yémen, la Syrie et l'Afghanistan embarquent de plus en plus souvent sur les bateaux de pêche utilisés pour atteindre l'archipel européen.