Maroc : le Festival NAP pour la préservation du patrimoine culturel

Devant un public venu du monde entier, les artistes marocains ont clôturé la 54e édition du Festival National des Arts Populaires (FNAP) au Palais El Badiî de Marrakech.

Durant une semaine, les festivités ont envahi les sites historiques tels que le palais El Badi et la place Jemaa El-Fnaa, offrant une immersion dans la diversité du patrimoine immatériel du Maroc.

Des troupes artistiques de toutes les régions du Maroc participent au festival et présentent des spectacles en direct qui reflètent les traditions folkloriques authentiques, y compris la musique et la danse

"Je suis très heureuse de participer à cet événement dans notre chère ville de Marrakech, la ville des sept saints, la ville de la joie et du sourire. Cette journée coïncide avec le 40e anniversaire de cette association, un moment symbolique qui ajoute encore plus de sens et d'émotion à la célébration." S'est exprimée la chanteuse Saïda Charaf.

Le festival vise à préserver la culturelle marocaine et faire un pont entre la tradition et la modernité.

Le Festival national des arts populaires est l'une des plus importantes manifestations culturelles du Maroc.

Il se tient chaque année dans la ville de Marrakech sous la tutelle du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.