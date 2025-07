Football : ce qu'il faut savoir sur la CAN féminine 2025

Les meilleures équipes féminines d'Afrique se réunissent au Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations Féminine 2024 (CAN Féminine 2024), où 12 nations s'affrontent pour le titre continental lors de 26 matchs.

Dates et lieux de la compétition

Du 5 au 26 juillet, le Maroc accueillera la 15e édition tant attendue de la CAN Féminine, initialement prévue pour 2024 mais reportée pour éviter de chevaucher les Jeux olympiques de Paris. Douze équipes réparties en trois groupes s'affronteront dans six stades répartis sur cinq villes dans un format de groupe suivi d'éliminations directes.

Stades et capacités :

- Rabat : Stade Olympique (21 000)

- Casablanca : Larbi Zaouli (30 000) & Père Jégo (10 000)

- Mohammédia : El Bachir (15 000)

- Oujda : Stade Honneur (35 000)

- Berkane : Stade Berkane (12 000)

Format de la compétition

Les 12 équipes sont divisées en trois groupes (A, B, C). Les deux meilleures équipes de chaque groupe, ainsi que les deux meilleures troisièmes, accèdent aux quarts de finale. Les phases à élimination directe comprennent les quarts de finale, les demi-finales, le match pour la troisième place et la finale.

Équipes et joueuses clés

- Groupe A : Le Maroc, pays hôte et finaliste de 2022, compte sur le soutien du public local et la performance de l'attaquante Ghizlane Chebbak. La Zambie, médaillée de bronze en 2022, est renforcée par le retour de Barbra Banda. Le Sénégal et la République Démocratique du Congo complètent le groupe.

- Groupe B : Le Nigeria, vainqueur 11 fois, est un favori puissant avec des joueuses comme Chiamaka Nnadozie. La Tunisie, l'Algérie et le Botswana s'efforcent aussi de se qualifier pour les phases suivantes.

- Groupe C : L'Afrique du Sud, championne en titre, et le Ghana sont les équipes à suivre, avec la Tanzanie et le Mali qui cherchent à créer la surprise.

Programme des matches

Phase de Groupes (5 au 14 juillet)

- Groupe A : 5 juillet, Rabat – Maroc vs Zambie

- Groupe B : 6 juillet, Casablanca – Nigeria vs Tunisie

- Groupe C : 7 juillet, Oujda – Afrique du Sud vs Ghana

Phases éliminatoires

- Quarts de finale : 18-19 juillet

- Demi-finales : 22 juillet

- Finale : 26 juillet, Rabat

Comment suivre la CAN Féminine 2024

La compétition sera diffusée sur de nombreuses plateformes pour garantir que les fans à travers l'Afrique et ailleurs puissent suivre chaque moment.

- Couverture en Afrique : SuperSport (DStv) diffusera tous les matchs en direct.

- Au Maroc : SNRT fournira une couverture en direct des matchs.

Les passionnés de football peuvent se réjouir de pouvoir suivre cette compétition captivante en direct et en ligne, via des chaînes et plateformes dédiées.