CAN féminine 2024 : le Nigéria entame sa quête d’un 10e sacre

Les Super Falcons du Nigeria ont parfaitement lancé leur campagne à la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2024 en s’imposant 3 à 0 face à la Tunisie, dimanche 06 juillet.

Cette entrée en matière confirme les ambitions claires de la sélection : décrocher un dixième titre continental, un record absolu.

En vue de leur prochain match prévu jeudi contre le Botswana, les responsables techniques de l’équipe nigériane assurent que la préparation est axée sur la régularité et l'efficacité, avec un seul objectif : aller au bout.

Dans les rues comme sur les réseaux sociaux, les attentes des supporters sont élevées. Pour Oluwaseyi Solu, passionnée des Super Falcons, le ton est donné : « Elles ont très bien commencé. Je m’attends à ce qu’elles écrasent le Botswana et ramènent la coupe à la maison. »

Même enthousiasme du côté d’Olalekan Yusuff, pour qui les Super Falcons sont des piliers du sport nigérian, bien qu’insuffisamment reconnues : « Elles connaissent bien cette compétition. Si elles jouent en équipe, sans ego, elles peuvent aller jusqu’au bout. Seules les Marocaines ou les Sud-Africaines pourraient poser problème. »

Un soutien mesuré mais confiant pour Ona Kwale, autre fervente supportrice : « Elles s’améliorent à chaque match. Je crois qu’elles peuvent aller jusqu’en demi-finales, voire plus. Je croise les doigts. »

Cette édition de la CAN féminine regroupe douze équipes africaines et se déroule du 5 au 26 juillet dans six stades au Maroc. Le Nigeria, éliminé en demi-finale lors de la dernière édition en 2022, entend bien reprendre sa couronne et confirmer son statut de nation dominante du football féminin africain.