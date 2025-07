Nigéria : Aliko Dangote lance un projet de port maritime majeur

Aliko Dangote, l'homme d'affaires nigérian, désigné homme le plus riche d'Afrique par Forbes, progresse dans son ambitieux projet de port maritime dans l'État d'Ogun.

Une demande adressée aux autorités, visant à "construire le port le plus grand et le plus profond du Nigeria" à Olokola, selon Bloomberg.

Ce port stratégique facilitera notamment les exportations de gaz naturel liquéfié. De plus, il centralisera les flux d'engrais et améliorera l'interconnexion entre les infrastructures du groupe Dangote et les marchés régionaux d'Afrique de l'Ouest, optimisant l'efficacité logistique.

Initialement, cette zone franche devait accueillir la méga raffinerie et l'usine pétrochimique de Dangote, situées à la périphérie de Lagos. Cependant, un désaccord avec le gouvernement a empêché la réalisation de ce projet initial.

Le nouveau port promet d'accélérer l'expansion du conglomérat Dangote, renforçant encore sa position dominante sur le marché. Avec une fortune estimée à 23,8 milliards de dollars, Dangote continue d'innover et d'investir dans des infrastructures majeures, consolidant son impact économique à l'échelle régionale.