Afrique du Sud : le bilan des inondations grimpe à 101 morts

101 morts, c'est le bilan officiel des pluies torrentielles qui ont durement frappé mi-juin plusieurs zones de la province du Cap-Oriental, en Afrique du Sud.

Dans les districts les plus touchés d'OR Tambo et d'Amathole, ces intempéries ont provoqué des glissements de terrain et ont contraint des centaines de familles à quitter leurs maisons. L'état de catastrophe nationale a été décrété par les autorités afin d'apporter une réponse à la hauteur des dégâts causés par les crues.

La neige et les fortes pluies sont fréquentes pendant l’hiver en Afrique du Sud, mais le pays est aussi très vulnérable aux fluctuations météorologiques et au changement climatique. En plus du Cap-oriental, le Cap-Occidental, le Free State et le KwaZulu-Natal ont été les plus durement touchés par les inondations, car dans ces lieux, les quartiers, sont souvent bâtis de manière précaire.