Conflit Israël-Iran : la Russie appelle les USA à la retenue

Alors que la deuxième semaine de guerre entre Israël et l’Iran s’ouvre sur une nouvelle salve de frappes, les tentatives diplomatiques échouent à freiner l’escalade.

Réunis à Genève, les ministres européens et le chef de la diplomatie iranienne ont discuté pendant quatre heures sans parvenir à une avancée. Sur le terrain, les bilans humains s’alourdissent. Selon l’organisation HRANA, au moins 657 personnes ont été tuées en Iran depuis le 13 juin, dont 263 civils, et plus de 2 000 blessées. En Israël, les autorités font état d'au moins 24 morts et de centaines de blessés. Les deux pays échangent des tirs de missiles et de drones, tandis que les diplomates européens et iraniens peinent à trouver un terrain d’entente.

La Russie, qui entretient des liens étroits avec Téhéran, appelle à la désescalade. Sa porte-parole, Maria Zakharova, a exhorté à un retour au dialogue diplomatique, tout en dénonçant les frappes israéliennes contre les installations nucléaires iraniennes, jugées « illégales » et contraires au droit international. « Les parties concernées doivent parvenir à un consensus et établir un mécanisme de garanties juridiques internationales à la fois réaliste et crédible.Ce mécanisme devra non seulement garantir la sécurité d’Israël, mais aussi protéger le droit de l’Iran à un développement nucléaire pacifique. Cela ouvrira la voie à une coexistence pacifique entre les deux nations. », a-t-elle ajouté.

Moscou met en garde contre une aggravation du conflit, tout en soulignant sa préoccupation pour la sécurité de ses experts présents sur le site nucléaire de Bushehr.

Dans ce climat tendu, les propos du directeur de l’AIEA, Rafael Grossi, sur la capacité nucléaire de l’Iran, ont déclenché la colère de Téhéran. Un conseiller du guide suprême Ali Khamenei a publiquement menacé Grossi, l’accusant d’avoir, par ses déclarations jugées ambiguës, contribué à légitimer l’attaque israélienne contre les infrastructures nucléaires iraniennes.