Serbie : Usain Bolt nommé ambassadeur de l’Expo 2027 à Belgrade

L’homme le plus rapide du monde s’engage pour une autre course : celle vers l’Expo 2027. En visite officielle en Serbie, Usain Bolt a été nommé ambassadeur de l’Exposition universelle de Belgrade, prévue du 15 mai au 15 août 2027.

Le sprinteur jamaïcain, huit fois champion olympique et véritable légende de l’athlétisme mondial, a rencontré le président serbe Aleksandar Vučić à Belgrade. À l’issue d’un échange en tête-à-tête, les deux hommes ont tenu une conférence de presse conjointe au cours de laquelle Bolt a exprimé sa reconnaissance pour cette nomination. « C’est un honneur pour moi d’être ici pour la première fois. Je connais des stars du sport serbes depuis des années. Merci au président et au peuple serbe pour cette nomination », a-t-il déclaré.

L’Expo 2027 se veut un événement d’envergure mondiale, axé sur le thème du jeu comme moteur de progrès.

Elle réunira plus de 120 nations et des millions de visiteurs autour d’expositions interactives, d’innovations technologiques et de réflexions sur le rôle du jeu dans le développement humain. Pour Bolt, le sport et le jeu sont des leviers essentiels d’unité et de transformation sociale. « Le sport rassemble le monde. Même à la retraite, je continue à croire au pouvoir du sport et du jeu pour inspirer et faire progresser la société », a-t-il affirmé.

Belgrade espère faire de cet événement un catalyseur de développement urbain, en modernisant ses infrastructures et en renforçant sa position géopolitique à la croisée de l’Est et de l’Ouest. Grâce à l’image de Bolt, la Serbie compte donner une dimension universelle à son projet.