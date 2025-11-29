Bienvenue sur Africanews

La Serbie et la la République démocratique du Congo renforcent leur coopération

By Rédaction Africanews

République démocratique du Congo

Le président de la République démocratique du Congo reçu à Belgrade vendredi par son homologue serbe. Education, agriculture, santé, défense et sécurité entre autres ont été au cœur des échanges entre Félix Tshisekedi et Aleksandar Vučić.

Dans le domaine de l’éducation, la coopération porte notamment sur l’octroi par Belgrade des bourses aux étudiants congolais. Le transfert de technologies fait aussi partie aussi des axes d’échanges.

Outre le tête-à tête entre les deux chefs d’Etat, une séance plénière des membres des délégations serbe et congolaise, s’est déroulée aussi au Palais de Serbie, en présence de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et d’ Aleksandar Vučić. Avec à la clef, la signature des documents bilatéraux.

La visite de trois jours de Tshisekedi en Serbie intervient alors que la République démocratique du Congo cherche à multiplier ses partenaires.

