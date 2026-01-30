Important coup de filet antidrogue en Serbie : la police saisit 5 tonnes de marijuana à Kruševac

La Serbie a connu ce jeudi la plus importante saisie de stupéfiants jamais réalisée dans le pays, après l’intervention de la police dans une maison du village de Konjuh. La drogue y était stockée en grande quantité et préparée pour la distribution, selon le ministère de l’Intérieur. Deux personnes ont été interpellées lors de l’opération. Les forces de l’ordre ont également découvert quatre fusils automatiques et un lance-grenades portatif, suggérant que le site était sécurisé et intégré à un réseau criminel plus large. Pour illustrer l’ampleur de la saisie, le ministre de l’Intérieur Ivica Dačić a rappelé que l’ensemble des drogues confisquées en Serbie l’an dernier représentait environ six tonnes, précisant que la marijuana saisie était estimée entre sept et dix millions d’euros. Les enquêteurs estiment que le site servait de plaque tournante pour l’approvisionnement d’autres régions du pays, dont Belgrade. L’affaire a été confiée à des procureurs spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée. La Serbie est un maillon clé de la route des Balkans, servant de zone de stockage et de redistribution de drogues vers l’UE, au sein d’un réseau régional plus large.