Procès P. Diddy : un juré "incohérent" démis de ses fonctions

Le juré numéro 6 du procès pour trafic sexuel du rappeur Sean « Diddy » Combs a été révoqué de ses fonctions ce lundi 16 juin, par le juge Arun Subramanian.

Il a été jugé incohérent après avoir donné des réponses contradictoires sur son lieu de résidence.

Lors de la sélection du jury, il avait indiqué vivre dans le Bronx, à New York. Mais plus récemment, il a confié à un membre du personnel du tribunal avoir emménagé avec sa petite amie dans le New Jersey.

Une attitude qui, selon le juge Arun, témoignerait d’une volonté de « tromper » pour intégrer le jury et ce, dans un but précis.

Le juge Arun Subramanian a également rejeté les arguments des avocats de Combs selon lesquels le remplacement du Noir par un juré blanc perturberait la diversité du jury et donc influerait sur le procès.

Le juré a été remplacé par un blanc de 57 ans originaire de Westchester.

L'équipe juridique de Combs avait demandé un procès nul si le juré était révoqué.

Mais pour l’heure, il n’en est rien. Le procès en est à sa sixième semaine. Huit hommes et quatre femmes forment le jury, ainsi que six suppléants.

L'accusation prévoit de terminer la présentation de ses arguments cette semaine, après quoi ce sera au tour de la défense.

Accusé de trafic sexuel, racket et transport à des fins de prostitution, Combs, 55 ans, risque la perpétuité s’il est reconnu coupable.