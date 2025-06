Afrique du Sud : le bilan des inondations s'alourdit à 78 morts

Les équipes de secours ont passé une troisième journée à travailler à travers les débris et les eaux de crue pour retrouver les personnes disparues et récupérer les corps après que de fortes pluies aient fait sortir une rivière de son lit dans les premières heures de la journée de mardi.

« L'eau m'arrivait aux genoux, nous sommes montés sur les canapés et nous sommes sortis par la porte. Nous avons couru jusqu'à un passage voisin pour nous échapper. En l'espace de 30 minutes, toute la maison était recouverte d'eau. », a déclaré Shumie Sopiseka, victime.

Les inondations les plus graves ont touché la ville de Mthatha et ses environs, emportant les victimes avec une partie de leurs maisons et de leurs voitures.

« J'ai besoin d'une aide psychologique parce que j'ai vu des gens mourir devant moi, ils étaient entraînés par l'eau avec la tôle ondulée. D'autres essayaient de s'accrocher ou de grimper à quelque chose, mais cela se brisait et ils finissaient par mourir. C'est pour cela que vous voyez des gens qui sont encore en train d'être récupérés et d'autres qui n'ont pas encore été retrouvés », a expliqué Zinathi Vuso, victime.

Le gouvernement sud-africain a appelé à la prudence dans les prochains jours car une météo extrême est de nouveau attendue.

Selon le dernier bilan, au moins 78 personnes ont été tuées lors de ces inondations hivernales dans la province du Cap-Oriental.