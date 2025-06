Inondations au Nigeria : le bilan s'alourdit à au moins 200 morts

Le bilan des inondations dévastatrices dans une ville marchande de l'État du Niger, au centre-nord du Nigeria, s'est alourdi à au moins 200 morts dimanche, selon un responsable local.

Des torrents de pluie tombés avant l'aube jeudi ont déclenché des inondations dévastatrices à Mokwa, à près de 380 kilomètres à l'ouest d'Abuja et un important centre de commerce et de transport où les agriculteurs du nord du Nigeria vendent des haricots, des oignons et d'autres denrées alimentaires aux commerçants du sud.

Fatima Kontagora, 22 ans et mère de 6 enfants, a perdu 4 de ses enfants et 12 autres membres de sa famille dans les inondations.

"Cela m'a brisé le cœur ; j'ai pleuré jusqu'à ce que je sois fatiguée de pleurer. Pleurer ne les ramènera pas", a-t-elle déclaré.

Samedi, le porte-parole du service d'urgence de l'État du Niger, Ibrahim Audu Husseini, a déclaré que 11 personnes supplémentaires avaient été blessées et que plus de 3 000 personnes avaient été déplacées.

Au moins 500 foyers répartis dans trois communautés ont été touchés par l'inondation soudaine et intense qui s'est développée rapidement en cinq heures environ, laissant les toits à peine visibles et les résidents survivants dans l'eau jusqu'à la taille, essayant de récupérer ce qu'ils pouvaient et de secourir les autres.

Husseini a ajouté que deux routes ont été emportées et que deux ponts se sont effondrés.

Les inondations sont fréquentes pendant la saison des pluies au Nigeria. Les communautés du nord du pays connaissent des périodes de sécheresse prolongées, aggravées par le changement climatique, et des précipitations excessives qui entraînent de graves inondations pendant la brève saison des pluies. Mais cette inondation a été particulièrement meurtrière à Mokwa, une région agricole située près des rives du fleuve Niger.

En septembre, des pluies torrentielles et de l'effondrement d'un barrage dans la ville de Maiduguri, dans le nord-est du pays, ont provoqué de graves inondations qui ont fait au moins 30 morts et déplacé des millions de personnes, aggravant la crise humanitaire provoquée par Boko Haram.