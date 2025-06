Afrique du Sud : au moins 7 morts dans des inondations dues à la neige

Au moins sept personnes sont mortes dans des inondations en Afrique du Sud après qu'un front météorologique apportant de fortes pluies et de la neige ait frappé les provinces de l'est et du sud, ont déclaré les autorités mardi.

Le service météorologique sud-africain a prévu plusieurs jours de pluie et de neige perturbatrices pour le Cap-Oriental et la province voisine du KwaZulu-Natal, le long de la côte est.

Une partie d'une grande autoroute reliant les deux provinces a été fermée à cause de la neige et des équipes d'intervention en cas de catastrophe ont également été activées dans la province de KwaZulu-Natal.

L'Afrique du Sud connaît parfois de la neige dans certaines régions, mais les autorités avaient prévenu depuis plusieurs jours qu'un front froid particulièrement puissant était sur le point de frapper le pays.