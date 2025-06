Kenya : le bitcoin pour l'inclusion bancaire

Dans le quartier informel de Kibera à Nairobi, l'un des plus grands d'Afrique, des étals de légumes parsèment les routes étroites.

Mais ce qui est inhabituel, c'est que certains clients paient non pas en espèces, mais en bitcoins.

Environ 200 habitants de Soweto West, un quartier situé à l'intérieur de Kibera, utilisent la crypto-monnaie. Cela fait partie d'une initiative visant à étendre les services financiers à certaines des communautés les moins bancarisées du Kenya.

Pour beaucoup, les paiements interviennent après une journée de travail physiquement éprouvante.

"Nous collectons les déchets à chaque pas de porte, puis nous les stockons. Nous les recyclons et nous les trions", explique Damiano Magak, éboueur et vendeur de nourriture.

"Après le travail et toutes les fatigues, pour obtenir quelque chose à manger ou après la douche, et des rafraîchissements, c'est là que le bitcoin entre en jeu", ajoute-t-il.

AfriBit Africa, une société kenyane de fintech, a introduit le bitcoin à Soweto West en 2022 grâce à des subventions libellées en crypto-monnaie. Les éboueurs, souvent financés par des organisations à but non lucratif, ont été parmi les premiers à recevoir des paiements en bitcoins.

AfriBit Africa affirme que sa mission est d'utiliser les outils bitcoins pour autonomiser et éduquer les communautés exclues des systèmes financiers traditionnels.

"Notre objectif est d'autonomiser les communautés en utilisant les outils bitcoins pour leur donner les moyens d'agir et leur transmettre des connaissances", explique Ronnie Mdawida, cofondateur d'AfriBit.

Actuellement, nous travaillons avec les commerçants ou "mama mbogas", comme on les appelle, et les groupes de gestion des déchets. Ils représentent 80 % de la population qui n'a pas accès au système bancaire traditionnel", ajoute-t-il.

Dans une communauté où de nombreux habitants ne gagnent que quelques dollars par jour, l'accès à des services financiers de base peut changer la vie.

"Dans de nombreux cas, les habitants de Kibera n'ont pas la possibilité de sécuriser leur vie avec une épargne normale", explique Mdawida.

"Le bitcoin a suscité la confiance ; il n'est pas soumis à autorisation et, en termes de documentation, ils n'ont même pas besoin de documents. En deux minutes, on peut avoir un compte bancaire. Il peut recevoir, envoyer et épargner pour son avenir. Il est littéralement sa propre banque et personne ne le contrôle. C'est ainsi que l'on pose les bases de la liberté financière", ajoute-t-il.

Mdawida explique qu'AfriBit Africa a également investi dans l'éducation pour aider les résidents à comprendre les avantages et les risques des crypto-monnaies.

Mais certains experts craignent que l'introduction d'un actif aussi volatile dans une communauté vulnérable ne comporte de sérieux risques.

"D'une manière générale, les crypto-monnaies sont très bien accueillies au niveau mondial", déclare Ali Hussein Kassim, entrepreneur et président de la FinTech Alliance Kenya.

"Mais c'est un peu comme si nous essayions de construire un immeuble de cinquante étages sans les fondations."

Selon M. Kassim, d'autres obstacles rendent difficile l'adoption à grande échelle.

"Il y a le coût de la connectivité, le coût d'un smartphone, tout un écosystème en jeu, toute une conversation à avoir sur l'introduction des crypto-monnaies à ce niveau", ajoute-t-il.

Malgré ces préoccupations, le bitcoin reste populaire auprès de certains habitants de Kibera.

Des boutiques annonçant "Nous acceptons les bitcoins ici" ont commencé à apparaître, et pour certains habitants comme Magak, les crypto-monnaies représentent une nouvelle forme d'espoir.