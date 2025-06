Kenya : la diaspora somalienne scandalisée par la "travel ban" de Trump

À Nairobi, la diaspora somalienne exprime colère et incompréhension après l’annonce du président Donald Trump d’interdire l’entrée aux États-Unis aux ressortissants de douze pays, dont la Somalie. Dans le quartier d’Eastleigh, surnommé "la petite Mogadiscio", la décision est vécue comme une injustice ciblée.

Sharmake Adan, habitant somalien de Nairobi, dénonce une mesure déshumanisante : « J’ai entendu dire qu’il avait même comparé les Africains à des gorilles. Je veux qu’il voie mon visage et qu’il sache que les Africains sont des êtres humains comme lui. Ce n’est pas une question de couleur de peau, c’est une question d’humanité. »

Pour Sallah Mukhtar, également basé à Nairobi, cette politique est empreinte de racisme : « Même si je suis Somalien, je préfère vivre ici en Afrique. Mais quand Trump dit que les Somaliens ne devraient pas être en Amérique, je ressens cela comme une attaque contre notre identité. »

Alors que la décision de Washington s’appuie officiellement sur des motifs de sécurité et de lutte contre l’immigration illégale, elle ravive le sentiment d’exclusion dans une communauté qui a vu nombre de ses membres chercher refuge ou opportunités aux États-Unis.

La réaction officielle de la Somalie, elle, se veut conciliante. L’ambassadeur somalien à Washington, Dahir Hassan Abdi, a affirmé que son pays « valorise sa relation avec les États-Unis » et est « prêt à dialoguer pour répondre aux préoccupations soulevées ». L’objectif : maintenir des relations bilatérales tout en cherchant à apaiser les tensions.

L’Union africaine, de son côté, a exhorté les États-Unis à un dialogue équilibré et constructif. Elle appelle à ce que les mesures de sécurité soient « fondées sur des preuves et respectueuses du partenariat historique entre l’Afrique et les États-Unis », tout en exprimant son inquiétude quant aux conséquences humaines et diplomatiques de l’interdiction.