Kenya : l’Aïd al-Adha célébrée sous le signe de la solidarité avec Gaza

Les musulmans du Kenya ont célébré l’Aïd al-Adha vendredi 6 juin, rejoignant des millions de fidèles dans le monde entier pour commémorer le sacrifice du prophète Ibrahim.

À Nairobi, la fête, traditionnellement marquée par la prière et le partage, a pris cette année une tournure profondément solidaire et politique.

Réunis pour la grande prière de l’Aïd, les fidèles ont exprimé leur inquiétude et leur compassion envers les Palestiniens de Gaza, où les conditions humanitaires ne permettent plus de célébrer dignement la fête. En effet, aucun animal destiné au sacrifice n’a pu entrer dans l’enclave depuis trois mois, et tous les moutons, chèvres et bovins du territoire ont été décimés après vingt mois d’offensive israélienne.

L’imam Abdulrahman Mursal, qui dirigeait la prière à Nairobi, a lancé un message fort :

« Nous rappelons aux musulmans l'importance de l'unité et de la protection de leurs frères et sœurs. Ce qui nous fait le plus mal, c'est ce qui arrive à nos frères et sœurs musulmans en Palestine. [...] Nous demandons à Allah Subhana Wata Allah d'entendre leurs cris ; nous ressentons leur douleur autant que nous sommes loin d'eux, mais ce qui nous unit, c'est la fraternité musulmane. »

Face à l’oppression, à la destruction et à la privation vécues à Gaza, l’Aïd al-Adha au Kenya a été marquée par la conscience collective d’une communauté religieuse unie, même à des milliers de kilomètres de distance.