Kenya : la grue couronnée, un symbole africain menacé

Dans les marais verdoyants du comté de Nandi, à l’ouest du Kenya, la silhouette majestueuse de la grue couronnée grise se détache encore parfois à l’horizon. Autrefois très répandue au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, cette espèce emblématique d’Afrique de l’Est est aujourd’hui en déclin rapide. En cause : la perte de son habitat, le changement climatique, l’expansion agricole, les collisions avec les lignes électriques et le commerce illégal.

Classée « espèce vulnérable » sur la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), la grue couronnée a vu sa population passer de 35 000 individus en 1986 à seulement 10 000 aujourd’hui au Kenya.

« La grue couronnée est confrontée à de nombreuses menaces qui entraînent une diminution de sa population. Il y a les perturbations humaines dans les zones humides, les clôtures, les lignes électriques, et même le commerce illégal de ces oiseaux », explique Eva Tokoi, chargée de terrain senior à l’International Crane Foundation (ICF).

Une réponse communautaire et écologique

Face à l’urgence, des actions concrètes sont mises en place pour protéger l’espèce. La stratégie repose sur la restauration des zones humides, l’éducation des communautés locales, et la recherche scientifique.

« Nous avons lancé des programmes de réhabilitation des zones humides qui avaient été envahies par l’agriculture. Ces espaces sont essentiels pour la survie des grues, et nous travaillons à les restaurer pour qu’elles puissent y revenir », précise Eva Tokoi.

Mais la protection des grues ne peut se faire sans l’implication des populations locales. Dans le comté de Nandi, Joseph Rotich, agriculteur de 60 ans, raconte comment sa perception a changé :

« Ces oiseaux détruisaient nos cultures, alors nous les avons empoisonnés. Beaucoup sont morts. Mais nous avons compris que nous perdions aussi une part de notre culture. La grue est notre totem. Et nous avons découvert qu’elle ne mange pas le maïs une fois qu’il a germé », confie-t-il.

Pour prévenir ces conflits, l’ICF propose des moyens de subsistance alternatifs aux communautés vivant près des zones humides, afin de réduire leur dépendance à l’agriculture intensive sur ces terres fragiles.

Un oiseau sacré, un patrimoine menacé

La grue couronnée grise n’est pas seulement un oiseau spectaculaire avec sa couronne dorée, ses longues pattes et son plumage élégant. Dans de nombreuses cultures africaines, elle est un symbole de prospérité, de longévité, de richesse et de santé.

« C’est un oiseau magnifique, grand, coloré, reconnaissable entre tous. Il est majestueux, et il fait partie intégrante de notre identité naturelle et culturelle », affirme Eva Tokoi.

Pour Henry Ole Sanoe, ornithologue et guide au Kenya, le message est clair :

« La grue n’est pas qu’un oiseau. C’est un acteur de la santé des prairies et des zones humides, et un symbole sacré pour plusieurs cultures. Si vous tuez cet oiseau, vous tuez la fierté de l’Afrique. »