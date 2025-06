Ouganda : la privatisation des écoles catholiques, un frein à la scolarisation

En Ouganda, l'augmentation des frais de scolarité dans les écoles catholiques tourmente de nombreux parents.

Alors que les écoles catholiques du continent sont depuis longtemps le pilier d'une éducation abordable mais de qualité, en particulier pour les familles pauvres, la tendance croissante à la privatisation fait craindre que l'Église catholique n'exclue du marché les personnes qui ont besoin d'être soutenues.

Les écoles gérées par l'Église catholique ne sont généralement pas enregistrées en tant qu'entités à but lucratif, mais leurs responsables affirment qu'elles ne seraient pas compétitives si elles étaient simplement gérées comme des organisations caritatives. Ils affirment qu'ils doivent faire face aux mêmes coûts d'entretien que les autres établissements du secteur et qu'ils offrent des bourses aux élèves exceptionnels.

«Une école comme celle-ci a plusieurs centres de coûts. Regardez la masse salariale, pour les enseignants, pour nourrir les étudiants, pour entretenir ces infrastructures, c'est énorme. Je pense donc que cela explique cette augmentation et, bien sûr, comme vous le dites, l'augmentation du coût de la vie et la hausse des prix. Le taux d'inflation a un impact, un grand impact sur le coût de l'éducation parce que l'éducation est un service. », a déclaré Vincent Ssegane, directeur des études en charge des examens à l'école Uganda Martyr.

Le lycée des martyrs d'Ouganda est l’un des établissements privés les plus chers de la capitale Kampala.

Dirigés par des catholiques, l’école applique une politique de "solde zéro, les élèves doivent avoir payé la totalité de leurs frais de scolarité au moment où ils se présentent à la rentrée des classes.

«C'est une école communautaire qui a été créée par les prêtres de la paroisse catholique des Martyrs de l'Ouganda, à Namugongo, en 1967. On nous dit, d'après les archives, qu'elle a démarré avec 24 élèves et deux enseignants. Vous pouvez imaginer, je pense que c'était initialement une école locale pour servir les intérêts des paroissiens autour de Namugongo parce qu'on nous dit que l'école la plus proche à l'époque était le Kyambogo College, qui est un peu loin. Ceux qui n'avaient pas les moyens d'y emmener leurs enfants, et je crois que les frais de scolarité étaient beaucoup moins élevés à l'époque, venaient donc ici», a expliqué Vincent Ssegane, directeur des études en charge des examens à l'école Uganda Martyrs.

Leur attrait reste fort malgré la concurrence d'autres investisseurs non gouvernementaux qui considèrent désormais les écoles comme des entreprises à but lucratif.

La Banque mondiale a rapporté en 2023 que 54 % des adultes d'Afrique subsaharienne placent la question du paiement des frais de scolarité plus haut que les factures médicales et autres dépenses. Cela s'explique en partie par le fait que l'éducation est en grande partie entre les mains du secteur privé.