Les USA auraient expulsé des migrants vers le Soudan du Sud

Selon des rapports d'expulsions vers le Soudan du Sud, l'administration du président Donald Trump aurait déclaré mercredi avoir expulsé huit migrants, condamnés pour des crimes aux États-Unis.

Si les expulsions sont confirmées, cela signifie que des personnes originaires du Viêt Nam, de Cuba et d'ailleurs sont envoyées dans un pays avec lequel elles n'ont aucun lien, à des milliers de kilomètres de l'endroit où elles souhaitent se rendre.

Les autorités américaines de l'immigration ont refusé de dire quelles seraient leurs destinations finales, mais ont déclaré que leurs pays d'origine avaient refusé de recevoir les migrants.

« Ce sont les huit seuls passagers du vol, pour des raisons de sécurité et de sûreté opérationnelle, nous ne pouvons pas vous dire quelle sera la destination finale de ces personnes[…]Ils sont toujours sous la garde du DHS et nous ne pouvons pas vous dire où ils se trouvent exactement, pour des raisons de sécurité opérationnelle et parce qu'il s'agit de criminels violents, de violeurs, de violeurs d'enfants, comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas le révéler. », a déclaré Tricia McLaughlin. Secrétaire adjointe aux affaires publiques du ministère de la Sécurité intérieure.

Les avocats spécialisés dans les droits de l'immigration ont déclaré que ces expulsions étaient contraires à une décision de justice interdisant d'expulser des personnes vers des pays autres que leur pays d'origine sans leur avoir d'abord permis de faire valoir que l'expulsion pourrait les mettre en danger.

Un juge a ordonné aux fonctionnaires américains de se présenter à une audience d'urgence mercredi pour répondre à des questions concernant l'expulsion apparente d'immigrants vers le Sud-Soudan et d'autres pays.