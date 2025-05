Vatican : Léon XIV soutient les Lasalliens dans leur mission éducative

Le Pape Léon XIV a rencontré ce jeudi 15 mai, au Vatican, les "Frères des Écoles Chrétiennes", un groupe de millier de prêtres et de religieuses, qui sont enseignants dans les écoles du monde entier.

Le pontife les a exhorté à être attentifs aux défis auxquels sont confrontés les jeunes qu'ils encadrent, notamment sur la superficialité, l'individualisme et l'instabilité émotionnelle".

Le Pape Léon XIV a déclaré :

"Nous pensons à l'isolement provoqué par des modèles de relations toujours plus marqués par la superficialité, l'individualisme et l'instabilité émotionnelle ; à la diffusion de modèles de pensée affaiblis par le relativisme ; à la prévalence de rythmes et de styles de vie dans lesquels il n'y a pas assez de place pour l'écoute, la réflexion et le dialogue, à l'école, dans la famille, parfois parmi les pairs eux-mêmes, ce qui entraîne la solitude."

Présent à l’occasion de leur tricentenaire, Léon XIV qui a encouragé la famille Lasallienne dans sa mission éducative, a également prié les élèves d’agir selon le dessein de Dieu.

L'ancien révérend Robert Prevost est le premier pape américain de l'histoire et premier pape augustinien.