Kenya : de l'eau potable grâce à un système aérien d'adduction

L'eau potable est un luxe à Kibera, un quartier précaire de Nairobi au Kenya où les infrastructures d'approvisionnement se retrouvent parfois vétustes ou contaminées.

Aujourd'hui, un système fourni par Shining Hope for Communities (SHOFCO) est devenu source d'espoir pour des familles.

"J'utilisais de l'eau provenant de vendeurs privés, mais depuis que j'ai un jeune enfant, il souffre d'éruptions cutanées et de diarrhée et nous avons dû nous rendre à l'hôpital à de nombreuses reprises. Lorsque je buvais de l'eau, cela m'affectait. Lorsque je lavais mes vêtements avec de l'eau, mon enfant avait des éruptions cutanées et des boutons sur le corps et nous devions sans cesse nous rendre à l'hôpital, ce qui nécessitait beaucoup d'argent. Mais depuis que j'utilise l'eau de SHOFCO, j'ai remarqué des changements positifs", dit-elle.

SHOFCO utilise un réseau de canalisations aériennes pour l'approvisionnement en eau.

Elle est nettement moins chère que les vendeurs privés, qui facturent entre 10 shillings kenyans (0,077 $) et 20 shillings kenyans (0,15 $) pour un bidon de 20 litres selon la saison, alors que les kiosques de la SHOFCO offrent la même quantité pour seulement trois shillings kenyans (0,023 $).

Les femmes, qui sont les premières responsables de la collecte de l'eau, sont souvent victimes de coercition, y compris d'échanges de sexe contre de l'eau, en raison de la pénurie et de l'exploitation par les cartels.

Mais depuis son lancement en 2016, SHOFCO a construit 52 kiosques à eau équipés de systèmes automatisés de cartes-clés prépayées, éliminant ainsi le besoin de vendeurs et réduisant les possibilités d'exploitation.

"Auparavant, lorsque nous dépendions de vendeurs d'eau privés, nous avions un problème, surtout lorsqu'il s'agissait d'un homme qui vendait de l'eau. Certains d'entre eux voulaient avoir une liaison avec vous pour que vous n'ayez pas à faire la queue pour obtenir de l'eau. Parfois, en tant que femmes, nous étions obligées d'aller chercher de l'eau la nuit, mais c'était dangereux parce que nous ne savions pas qui nous allions rencontrer", se souvient Ivine Juma, une autre habitante de Kibera.

À Kibera, les canalisations d'eau sont souvent posées à même le sol et ne sont pas sûres en raison de la généralisation des branchements illégaux et du vandalisme des cartels de l'eau, ainsi que de l'insuffisance des infrastructures publiques et du manque d'application de la loi.

En outre, les inondations fréquentes et l'assainissement inadéquat entraînent la contamination des canalisations exposées, ce qui augmente le risque de maladies d'origine hydrique.

La conception aérienne du système de SHOCO minimise les manipulations et la contamination, ce qui permet de détecter et de réparer rapidement les fuites.

"Notre système utilise des canalisations aériennes, tout simplement parce que nous ne voulons pas que notre eau soit contaminée et aussi pour faciliter la réparation du système. En effet, lorsqu'on utilise le système conventionnel de creusement de tranchées ou de pose de tuyaux, en cas de fuite souterraine, on ne peut pas vraiment détecter d'où vient la fuite et quand elle s'est produite. Notre système est donc différent, car il permet de voir", explique Felix Nyauma, responsable WASH de Shining Hope For Communities (SHOFCO).

SHOFCO exploite actuellement six puits de forage et cinq stations de traitement de l'eau.

Le réseau de canalisations aériennes s'étend désormais sur 18 kilomètres, desservant 40 000 habitants et distribuant 300 000 litres d'eau par jour.

Selon le recensement de 2009, environ 170 000 personnes vivaient dans les 2,5 kilomètres carrés de Kibera.

Depuis lors, l'urbanisation et la croissance rapide de la population ont probablement augmenté le nombre de résidents, ce qui a entraîné des difficultés supplémentaires en matière de logement, d'assainissement et d'accès aux services de base.

"Les gens se déplacent toujours vers les centres urbains", explique Aidah Binale, coordinateur du programme WASH à WASH Alliance Kenya.

"Lorsque l'on regarde les plans directeurs, certains ont été établis dans les années 1980, 1970 ou 1960. Et avec la population actuelle, ils ne peuvent pas gérer cela. Nous devons donc adopter certaines de ces innovations dans les zones d'habitation afin de nous assurer que les habitants avec lesquels nous travaillons ont une bonne vie et une meilleure santé.

Les tuyaux dans l'air sont une solution à ce problème.