Mexique : 128 tonnes de déchets pétroliers retirées des plages de Veracruz

Le littoral officiellement touché s’étend sur environ 165 kilomètres, où des équipages de la marine, des drones et des navires spécialisés ont été déployés afin de contenir et de récupérer les résidus d’hydrocarbures. La pollution suscite une vive inquiétude, le pétrole brut continuant d’atteindre des plages publiques et des zones de pêche, au détriment des habitants, des professionnels du tourisme et des communautés côtières déjà fragilisées sur le plan économique. Le gouvernement fédéral affirme poursuivre une enquête technique et scientifique pour déterminer l’origine exacte de la fuite. La présidente Claudia Sheinbaum a toutefois laissé entendre qu’un opérateur privé pourrait être impliqué, plutôt que la compagnie pétrolière publique Pemex. Plusieurs organisations environnementales contestent néanmoins l’évaluation officielle et estiment que la zone contaminée pourrait être bien plus vaste. Elles alertent notamment sur les conséquences possibles pour les mangroves, la faune marine et les activités de pêche. Cette marée noire intervient quelques jours seulement après un incendie meurtrier dans une raffinerie de l’État de Tabasco, ravivant les interrogations sur l’état des infrastructures pétrolières mexicaines et sur la capacité des autorités à en assurer le contrôle environnemental.