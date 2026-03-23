Un méthanier russe endommagé en Méditerranée remorqué vers un port libyen

Un méthanier russe frappé par une série d’explosions le 3 mars dernier et abandonné depuis en Méditerranée sera remorqué vers un port libyen, selon une compagnie pétrolière publique de ce pays d'Afrique du Nord.

L'Arctic Metagaz transportait environ 700 tonnes de carburant et une cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) de la Russie vers l'Égypte au moment de l’incident.

La Russie a accusé l'Ukraine d'avoir tenté de le faire exploser.

Les 30 membres d'équipage ont été secourus, laissant le navire chargé de GNL dériver entre Malte et la Libye pendant près de trois semaines.

Le méthanier est entré vendredi dans la zone de recherche et de sauvetage de la Libye, à environ 40 milles marins (74 kilomètres) des eaux territoriales libyennes. La Compagnie pétrolière nationale libyenne (NOC) a annoncé samedi qu'elle collaborerait avec le groupe italien Eni pour récupérer le navire naufragé.

La société a indiqué avoir déjà pris des mesures pour « réduire le risque de pollution ».

Des images de l'AFP prises depuis un avion au début du mois montraient le navire gisant sur un côté, avec des parties noircies et gravement endommagées par le feu, et deux trous de chaque côté au milieu de la coque. Selon le département italien de la protection civile, le navire se trouve en eaux internationales, mais dans la zone de recherche et de sauvetage libyenne**.**

L'organisation environnementale WWF a averti que tout déversement pourrait causer une pollution durable dans la région, qui compte parmi les plus riches en biodiversité du bassin méditerranéen.

Le navire faisait l'objet de sanctions américaines et européennes, car il était soupçonné de faire partie de la « flotte fantôme » russe, composée de navires transportant du pétrole et du gaz russes en violation des sanctions internationales.