Afrique du Sud : des chats abandonnés sauvés grâce à un refuge unique

Dans un coin tranquille près du Cap, des centaines de chats âgés, souvent abandonnés, ont trouvé un havre de paix grâce à la Lucky Lucy Foundation, un refuge qui se consacre à leur réhabilitation.

Ces félins ont été sauvés d'un destin tragique, leur permettant de vivre leurs dernières années dans un environnement calme et sécurisé, loin de la violence et des mauvais traitements auxquels ils étaient souvent confrontés.

La plupart des animaux de ce refuge ont eu des propriétaires, mais ont été abandonnés à cause de leur âge, de leur état de santé ou de l’incapacité de leurs propriétaires à prendre soin d’eux. Beaucoup d’entre eux sont blessés ou souffrent de maladies chroniques, comme l’arthrite, et se retrouvent isolés dans des foyers où ils ne sont plus acceptés.

Ce projet, qui a vu le jour en 2024, offre aux chats un endroit où ils peuvent passer leurs dernières années en toute tranquillité. 36 chats y résident actuellement, mais le nombre devrait augmenter dans les mois à venir. La Lucky Lucy Foundation a transformé ce qui était initialement un centre de sauvetage général en un refuge spécialement conçu pour les chats âgés et malades. L'idée est née après que les responsables aient constaté que les chats plus âgés étaient souvent maltraités ou mis à l'écart dans la population principale du refuge, notamment en raison de leurs problèmes de santé.

L’histoire d’Alicia et de Clover

Parmi les résidents de la maison de retraite se trouve Alicia, une chatte qui a été empoisonnée avant d'arriver au refuge. Incapable de marcher à son arrivée, Alicia a reçu des soins intensifs pour l’empoisonnement qui a causé un diabète insipide, la forçant à prendre des médicaments tous les jours. Selon Kerry-Jean Green, une bénévole de la fondation : « Alicia a été soignée et rééduquée ici, elle a maintenant un traitement quotidien pour sa maladie. »

Un autre cas poignant est celui de Clover, qui a été retrouvée dans des circonstances horribles. « Clover est arrivée de Woodstock, après qu’une famille ait vu un sans-abri essayer de la jeter dans une bouche d’égout », explique Patrys Niemand, membre du conseil d'administration. « Sa mâchoire était cassée, mais après un traitement médical, elle est aujourd’hui en bonne santé. »

Les bénévoles de la fondation, comme Duandri Botha, vétérinaire de Malmesbury, soulignent l'importance de ce refuge unique. « Il est difficile de placer un chat adulte dans une maison de retraite classique, mais ici, à la Lucky Lucy Foundation, ces chats vivent dans un confort total. Parfois, je pense qu’ils y sont mieux traités que mes propres animaux », affirme-t-elle.

La fondation s’occupe également de sauver et de réhabiliter des chiens dans les quartiers défavorisés environnants. Des actions de sensibilisation et de soins sont menées dans les communautés locales, où des chats sont soignés pour des infections et des maladies, et où des programmes de stérilisation sont mis en place.

Un avenir plus doux pour ces félins vulnérables

La Lucky Lucy Foundation représente bien plus qu’un simple refuge pour animaux. Elle incarne un modèle de compassion et de respect envers les animaux âgés et vulnérables, un exemple de ce qui peut être accompli lorsque la communauté se mobilise pour un but noble. Grâce à ce refuge, ces félins ont désormais une chance de vivre leurs dernières années dans la dignité, loin de l’abandon et des souffrances de la rue.

En un peu plus d’un an, cette initiative a changé la vie de centaines de chats, leur offrant un foyer sûr et un amour inconditionnel, là où personne ne s'en souciait auparavant. La Lucky Lucy Foundation reste un symbole de solidarité et d'humanité envers ces compagnons à quatre pattes.