Brésil : le lamantin d'Amazonie, menacé d'extinction

La vie du lamantin d'Amazonie est menacée. Ces animaux marins sont chassés pour leur viande vendue illégalement et leur survie est en péril à cause dur changement climatique.

Dans le plus ancien institut de recherche du Brésil, les écologistes espèrent que l'implication des communautés locales permettra d'épargner les lamantins.

« Ces veaux (lamantins) sont orphelins. La mère a probablement été chassée et les veaux sont très vulnérables sans leur mère. Le fait est que la population a tellement diminué qu'aujourd'hui, chaque animal chassé a un impact sur la population », a expliqué Renata Emin, présidente de Bicho d'Água.

Au cœur de la forêt nationale de Caxiuana, protégée par le gouvernement fédéral. des enfants découvrent le Barcari, dont la vie a été sauvée. Les soins prodigués par une équipe de chercheurs ont permis à Bacuri de retrouver la santé.

Le jeune lamantin d'Amazonie ne pesait que 10 kg, au lieu des 400 kg d'un lamantin adulte, lorsqu'il a été sauvé et amené au centre de recherche du musée Emílio Goeldi.

« C’est un moment très favorable pour entamer des dialogues sur la conservation. Il n'y a pas de meilleure façon que de le faire comme ça, avec les enfants, parce qu'ils vont être des multiplicateurs de cela avec leurs parents. », a indiqué Tatyanna Mariúcha, coordinatrice de la base scientifique de Ferreira Penna.

Trois institutions sont chargées de s'occuper de lui. Le musée Goeldi fournit des installations et éduque les communautés voisines.

L'institut fédéral Chico Mendes pour la conservation de la biodiversité affecte deux employés à des quarts de travail de 15 jours pour nourrir Bacuri de trois biberons de lait par jour ainsi que de betteraves et de carottes coupées en morceaux. Ils nettoient la piscine toutes les 48 heures.

L'Instituto Bicho d'Agua (Institut des animaux aquatiques en portugais), organisme à but non lucratif, supervise les soins vétérinaires, l'organisation du régime alimentaire et la formation des soigneurs.

« Le seul prédateur des lamantins est l'homme. Nous avons donc besoin que la communauté embrasse cette cause avec nous et nous aide à prendre soin de ce nouvel individu qui sera là dans son environnement. », a déclaré Renata Emin, présidente de Bicho d'Água.

Le lamantin a une ouïe fine et disparaît dans les eaux troubles au moindre bruit.

Sa population a diminué après avoir été chassée à outrance pendant des centaines d'années, principalement pour ses peaux résistantes qui étaient exportées vers l'Europe et l'Amérique centrale.