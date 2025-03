Cinq lions transférés d'Ukraine au Royaume-Uni

Cinq lions ont été transférés d'Ukraine au Royaume-Uni. Sauvés du traumatisme de la guerre les félins occupent désormais le nouveau cadre de vie au Big Cat Sanctuary, grâce à une collecte de fonds de 500 000 livres sterling.

Yuna, une femelle lionne qui s'est échappée d'une zone de guerre, se prélasse au soleil dans sa nouvelle maison au sud de l'Angleterre, à environ 1 500 kilomètres des bombes et des missiles russes qui l'ont traumatisée.

Le bruit des cuisses de poulet, son casse-croûte, préféré, l'amène à la clôture pour voir Cam Whitnall, le directeur général du Big Cat Sanctuary, dans le Kent, où Yuna vit depuis le mois d'août de l'année dernière.

Yuna a l'air d'aller bien aujourd'hui, même si elle présente quelques signes révélateurs de son traumatisme, mais cela n'a pas toujours été le cas.

Cam Whitnall déclare : "Mon animal préféré dans le monde entier est Yuna la lionne. C'est une lionne que nous avons sauvée d'Ukraine. Elle représente le monde entier pour moi. Évidemment, lorsqu'elle a été sauvée, elle pouvait à peine marcher. Elle souffrait d'un traumatisme crânien et d'une commotion cérébrale. Son état était si grave qu'ils allaient l'euthanasier. Mais nous avons réussi à intervenir et à la sortir de la zone de guerre, et elle a progressé à pas-de-géant depuis qu'elle est ici au sanctuaire, et nous sommes tellement heureux de ses progrès".

Elle vivait en Ukraine dans un petit enclos et les débris des bombardements tombaient à 300 mètres de là.

Yuna était en si mauvaise santé et souffrait d'un choc dû aux bombardements qu'elle a perdu toute coordination.

Des images prises en Ukraine peu après son sauvetage montrent à quel point elle était en détresse.

Elle est l'un des cinq lions sauvés de l'Ukraine et recueillis ici, dans le nouveau centre de sauvetage des lions spécialement construit à cet effet.

Le lion africain mâle Rori et les lionnes Amani, Lira et Vanda sont arrivés ce mois-ci au Big Cat Sanctuary, au sud-est de Londres.

Les sœurs Amani et Lira partagent un enclos ensemble et adorent se percher sur leur branche préférée.

Le personnel du sanctuaire pense que les deux sœurs ont été élevées pour être prises en photo avec des touristes lorsqu'elles étaient lionnes.

Les lions ont été sauvés par le Wild Animals Rescue Center dirigé par Natalia Popova, une Ukrainienne qui a sauvé des centaines d'animaux domestiques et d'animaux de zoo abandonnés depuis l'invasion totale de la Russie en février 2022. Des lions, des tigres, des léopards, des loups, des cerfs, des singes et bien d'autres animaux sont passés par son refuge, une ancienne écurie près de Kiev.

Des centaines d'entre eux ont été envoyés à l'étranger pour y être soignés et guéris.

Mme Whitnall était déterminée à faire venir les cinq lions en Grande-Bretagne, même si le sanctuaire n'avait nulle part où les placer.

Une campagne de collecte de fonds lancée en mai 2024 a permis de réunir plus de 500 000 livres (650 000 dollars) pour couvrir les frais de transport, les soins vétérinaires et la construction d'un nouveau foyer pour les félins.

Cam Whitnall explique : "Presque tous les lions étaient sur la ligne de front et, évidemment, les propriétaires originaux ont évacué, et ils ont été laissés là, et certains ont été découverts par des gens et d'autres par l'armée. L'équipe avec laquelle nous travaillons, IFAW et Wild Animal Rescue, pour sortir ces lions de là, les a emmenés dans une installation temporaire, qui était une écurie reconvertie juste à l'extérieur de Kiev. Le problème de cette zone est qu'il s'agit d'une trajectoire de vol directe pour les drones en provenance de Russie et à destination de Kiev. Il s'agissait donc de faire sortir les lions le plus rapidement possible et de les placer dans un endroit sûr".

Le lion mâle Rori a fait ses premiers pas dans son nouvel enclos, mais moins d'une semaine après son arrivée, il s'est bien intégré.

Comme Yuna, Rori souffrait de problèmes de motricité à la suite de son traumatisme.

Le Big Cat Sanctuary apprend encore à connaître ses nouveaux venus et suivra attentivement leurs progrès.

Briony Smith, conservatrice au Big Cat Sanctuary, rend visite à Vanda, la plus sociable des cinq lions.

En Ukraine, Vanda était gardée dans un appartement, souffrait de malnutrition et était infestée de parasites.

Elle vivait depuis peu au zoo de Planckendael, en Belgique, pendant l'achèvement des travaux de construction du Centre de sauvetage des lions.

Elle s'est rapidement adaptée à son nouvel environnement et a pris des kilos après avoir souffert d'une grave malnutrition.

M. Smith explique : "Même avant le début de la guerre, aucun d'entre eux n'était issu d'un bon milieu. Et puis, évidemment, vous ajoutez la guerre dans le mélange et vous ajoutez un traumatisme supplémentaire. Ils ont dû être transférés au centre de secours. Au cours de leur vie relativement courte - ces garçons n'ont que trois ans au plus et Vanda est un peu plus jeune -, ils n'ont pas eu une vie des plus agréables. Je pense donc que nous voyons déjà à quel point nous pouvons leur offrir un environnement plus approprié ici, parce qu'ils sont sortis dans leurs enclos et qu'ils sont déjà très bien installés".

Dans le Kent, chacun des quatre nouveaux enclos a été conçu spécifiquement pour répondre aux besoins particuliers des lions. Par exemple, Yuna et Rori ont des problèmes de motricité et leurs enclos présentent des pentes douces sans risque de chute, tandis que Lira et Amani aiment les arbres et grimper.

Vanda est le lion le plus sociable et le moins timide (par rapport aux humains). Elle bénéficie d'une cascade et de la position la plus en vue dans le sanctuaire.

La situation critique du lion dans une Ukraine déchirée par la guerre a incité les amis des animaux du monde entier à contribuer au fonds.

Cam Whitnall explique : "Le 2 mai 2024, nous avons lancé la campagne Big Cats in Crisis. L'objectif était de collecter 500 000 livres sterling. Cette somme servira à financer la construction d'une installation ultramoderne, les frais de transport et les frais vétérinaires nécessaires pour sortir les lions d'Ukraine. Et étonnamment, nous avons réussi à atteindre cet objectif et bien plus encore, grâce à un effort mondial. Des gens du monde entier ont donné de l'argent et sensibilisé le public à cette campagne, ce qui est incroyable, de l'Australie à l'Amérique du Nord en passant par le Japon. Alors, oui, à tous ceux qui ont soutenu cette mission, c'est grâce à vous que nous avons pu donner à ces lions un foyer pour la vie".

Il y a une fin heureuse pour ces lions et ils peuvent jouir d'un avenir plus paisible après avoir enduré des années de souffrance et de cruauté humaine.

Le Big Cat Sanctuary dans le Kent est ouvert pour un nombre limité de jours cet été. Le public peut également réserver des expériences limitées telles que la présence d'un ranger pour la journée ou des nuitées dans un lodge.