Le Nigeria adopte des mesures pour encadrer la transplantation d'organes

Le Nigeria a adopté de nouvelles mesures pour encadrer les transplantations d’organes et de tissus.

Ces règles devraient permettre lutter contre le trafic d’organes, un fléau dans le pays. Ces lois interdisent concrètement la vente d’organes et couvrent des dons de reins, de foie, de moelle osseuse, de cornées, ainsi que les gamètes et les embryons.

Elles cherchent à instaurer plus de transparence et à aligner le Nigeria avec les meilleures pratiques internationales. Selon les autorités sanitaires, la pénurie de donneurs, les problèmes culturels et une législation insuffisante, ont favorisé des abus.

En 2023, un sénateur nigérian Ike Ekweremadu, a été reconnu coupable par un Tribunal londonien pour avoir voulu prélever le rein d'un jeune homme pour le faire greffer à sa fille. Outre le Nigeria, l'Egypte, la Libye, l'Afrique du Sud ou encore le Kenya sont touchés par le trafic d'organes.