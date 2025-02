RDC : le M23 aurait exécuté des enfants à Bukavu, selon l'ONU

Le Haut commissariat aux droits de l'homme s'alarme de la situation dans l'est de la RDC.

L'organisation onusienne note des exécutions sommaires y compris d'enfants à Bukavu et des violences sexuelles et sexistes dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu commises par le M23. Les prisons centrales de Kabare et Bukavu ont été vidées de leurs occupants, des habitants craignent des représailles des évadés.

L'Organisation onusienne a appelé le Rwanda et le M23 à protéger toutes les personnes se trouvant dans les territoires qu'ils contrôlent. Entre 10 000 et 15 000 personnes selon le HCR ont fui vers le Burundi au cours des derniers jours, fuyant l'escalade de la tension et de la violence en République démocratique du Congo.

Des milliers de personnes ont également rejoints Bujumbura par des points de passage non officiels, notamment le long de la rivière Rusizi, près de Rugombo, ce qui aurait entraîné des cas de noyade, note l'ONU. Vingt-six corps ont été ramassés dans la ville de Bukavu par la Croix-Rouge à la suite d’évènements et troubles qui ont emailés l’entrée des rebelles du M23 dans la ville de Bukavu Par ailleurs, le Programme alimentaire mondial (PAM) a condamné, dans une série de posts sur X, le pillage de ses entrepôts de Bukavu pendant le weekend.

Dans une lettre adressé au Conseil de sécurité de l'ONU, les autorités congolaises dénoncent un manque de mobilisation au regard de la situation en RDC et réclame des sanctions contre Kigali.

L'Union Africaine et les organisations régionales n'ont pas prêté une oreille attentive aux doléances de Kinshasa.