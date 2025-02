RDC : la vie reprend son cours à Bukavu, assiégée par le M23

Une scène macabre se déroule en plein cœur de Bukavu : des travailleurs de la Croix-Rouge évacuent un corps carbonisé dans une rue du centre de la ville, alors que les rebelles soutenus par le Rwanda resserrent leur emprise sur la région.

Les habitants ont commencé à sortir progressivement de chez eux ce lundi, après un week-end marqué par des tensions. La vie reprend son cours timidement malgré la surveillance constante des forces rebelles.

David Munyaga, résident de Bukavu, témoigne : « Nous remercions Dieu que la situation soit acceptable, même si nous ignorons ce qui nous attend. Quoi qu’il arrive, nous ferons avec. » Un sentiment de résignation plane sur la ville, mais aussi d’espoir, malgré l’incertitude.

Selon la Croix-Rouge, jusqu’à ce lundi, 26 corps ont été retrouvés dans la ville, et les opérations de fouilles se poursuivent.

Dans ce contexte troublé, certains commerçants, profitant du calme précaire, ont rouvert leurs boutiques. David Balezi, commerçant, confie : « À Bukavu, la situation est relativement bonne, bien qu’elle ne soit pas comme avant. Il y a ici et là quelques signes d’insécurité et les gens ne se déplacent plus comme autrefois. » .

En parallèle, le M23 a annoncé la réouverture du port de Bukavu et la reprise de la navigation sur le lac Kivu, principal axe commercial entre Bukavu et Goma. Même si la ville sera moins isolée, l’avenir reste incertain dans cette zone en proie à des conflits persistants.