RDC : Jean-Jacques Muyembe, 50 ans de combat contre Ebola

À 84 ans, le professeur Jean-Jacques Muyembe demeure l'une des figures majeures de la lutte contre Ebola en République démocratique du Congo. Le virologue congolais, qui a participé à l'identification du virus lors de la première épidémie en 1976, est aujourd'hui encore mobilisé alors que le pays affronte sa 17ᵉ flambée épidémique.

C'est à Yambuku, dans le nord-ouest de la RDC, que le jeune médecin est envoyé il y a près d'un demi-siècle pour enquêter sur une maladie inconnue. Les premiers prélèvements effectués sur des patients permettront aux chercheurs d'identifier un nouveau virus, baptisé Ebola en référence à une rivière située à proximité.

Près de cinquante ans plus tard, la RDC est de nouveau confrontée au virus. Depuis la déclaration de l'épidémie le 15 mai, 808 cas confirmés et 192 décès ont été recensés, selon les autorités sanitaires. L'épidémie touche principalement la province de l'Ituri, dans le nord-est du pays.

La flambée actuelle est provoquée par la souche Bundibugyo, une variante pour laquelle il n'existe toujours ni vaccin ni traitement homologué, contrairement à la souche Zaïre contre laquelle plusieurs traitements ont été développés ces dernières années.

Selon Jean-Jacques Muyembe, cette souche présente toutefois une létalité moins élevée. Les symptômes ressemblent souvent à ceux du paludisme ou de la fièvre typhoïde, ce qui complique le diagnostic précoce. Le taux de mortalité observé est actuellement d'environ 20 %, contre près de 80 % pour certaines épidémies provoquées par la souche Zaïre.

Le chercheur souligne également que la riposte est rendue plus difficile par l'insécurité persistante dans les zones touchées et par la méfiance d'une partie de la population, qui complique le suivi des malades et de leurs contacts.

Au cours de sa carrière, Jean-Jacques Muyembe a contribué à plusieurs avancées majeures dans la lutte contre Ebola. Dans les années 1990, ses travaux sur les transfusions de plasma de survivants ont ouvert la voie au développement d'Ebanga, premier traitement approuvé contre la maladie en 2020.

Pour le scientifique congolais, l'expérience acquise au fil des seize précédentes épidémies constitue un atout majeur. Il estime que la lutte contre Ebola passe avant tout par une détection rapide des cas, l'isolement des malades et le renforcement de la confiance avec les communautés locales.

Alors que la RDC fait face simultanément à plusieurs menaces sanitaires, dont le mpox, Jean-Jacques Muyembe rappelle que la déforestation, les changements climatiques et les contacts croissants entre l'homme et la faune sauvage augmentent le risque d'émergence de nouvelles maladies transmissibles de l'animal à l'homme.