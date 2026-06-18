RDC : les groupes miniers réclament un report de l’actionnariat salarié obligatoire

À six semaines de la date limite fixée par les autorités, les compagnies minières cherchent à obtenir un report de l’obligation de réserver 5 % de leur capital à leurs salariés congolais.

Cette mesure, réaffirmée par une circulaire du ministère des Mines publiée en janvier, s’inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer les retombées locales d’une industrie largement dominée par des investisseurs étrangers. La République démocratique du Congo est en effet un acteur majeur du marché mondial des métaux stratégiques, occupant la première place pour la production de cobalt et la deuxième pour celle de cuivre.

Mais sur le terrain, la réforme peine à se concrétiser. Selon les syndicats, aucune société minière ne s’est encore mise en conformité. Les entreprises invoquent de nombreuses zones d’ombre juridiques, notamment sur les modalités de transfert des actions et sur l’application de la mesure aux exploitations déjà existantes.

Face à ces incertitudes, la Chambre des Mines a officiellement demandé un moratoire afin de poursuivre les discussions avec le gouvernement. Les principaux groupes présents dans le pays, dont ERG, Ivanhoe, Glencore et le chinois CMOC, soutiennent cette démarche, estimant que le cadre réglementaire doit être clarifié avant toute mise en œuvre.

Les syndicats dénoncent pour leur part une stratégie visant à gagner du temps. Ils rappellent que les travailleurs bénéficiaient déjà de mécanismes représentant environ 3 % des revenus du secteur, mais jugés insuffisamment transparents. Pour eux, le passage à 5 % constitue une avancée majeure en faveur d'un meilleur partage des richesses minières et du développement des régions productrices.

Une réunion est prévue ce vendredi entre le ministère des Mines et les représentants syndicaux. Elle pourrait être décisive pour l’avenir de cette réforme, qui cristallise les tensions entre les ambitions de souveraineté économique de Kinshasa et les préoccupations des investisseurs du secteur.