Le ministre des Affaires étrangères soudanais, Ali Yousuf Ahmed Al-Sharif, a exprimé sa gratitude envers la Russie lors d’une visite à Moscou. Il a salué le rôle de la diplomatie russe dans le blocage d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, qui visait à autoriser une intervention internationale au Soudan.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, il a déclaré que le Soudan s’oppose fermement à toute ingérence étrangère dans son conflit interne.

Depuis la chute d’Omar el-Béchir en 2019, le Soudan traverse une période de grande instabilité. Un coup d’État militaire en 2021 a mis fin à la transition démocratique. En 2023, des combats ont éclaté entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (RSF), entraînant plus de 28 000 morts et le déplacement de millions de civils.

La Russie, alliée du gouvernement soudanais, continue de défendre la souveraineté du Soudan et s’oppose à toute intervention extérieure.