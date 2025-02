Soudan : l'ONU préoccupée par l'attaque des FSR contre un camp de déplacés

Des tirs meurtriers des forces de soutien rapide ont visé cette semaine un camp de déplacés de Zamzam frappé par la famine, dans la capitale de l'Etat du Darfour.

Des centaines de familles ont fui et le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a tiré la sonnette d'alarme sur la situation humanitaire extrêmement préoccupante dans le camp de Zamzam , le plus vaste de la région.

Entre 500 000 et 1 million de personnes vivraient dans ce camp. Le pays est touché par l'une des crises de déplacement les plus graves au monde. Depuis le début de la guerre en avril 2023, plus de 9 millions de personnes auraient été déplacées à l'intérieur du Soudan.

Nous sommes particulièrement préoccupés par l'impact de la violence sur les civils à l'intérieur et autour du camp de déplacés de Zamzam à Al Fasher, la capitale du Darfour Nord. Suite à l'escalade des hostilités à Zamzam au cours de la semaine dernière, environ 5 500 personnes ont été déplacées et ont cherché refuge dans la localité de Shamal Jabal Marrah au Darfour central a rappelé Stéphane Dujarric.

L'agence des nations unies pour les réfugiés et 33 partenaires internationaux et nationaux ont lancé un appel de 633.7 millions de dollars pour venir en aide à près de 892 000 réfugiés et exilés ainsi que plus de 165 000 membres des communautés d'accueil au Soudan touché par la guerre Sur le terrain l'armée soudanaise a réalisé d'importantes avancées, en reprenant le contrôle de vastes zones au sud et au nord de la capitale Khartoum.