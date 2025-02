Le passeport de l'AES, un nouvel élan pour l'unité régionale ?

Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré est devenu le premier citoyen à recevoir un passeport portant la mention AES (Alliance des États du Sahel).

Cette délivrance marque une nouvelle étape pour le pays, quelques jours après les mobilisations au Burkina Faso et au Niger célébrant le premier anniversaire du retrait effectif du Burkina, du Mali et du Niger de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Dans les rues de Ouagadougou, l’initiative suscite à la fois enthousiasme et interrogations. Certains habitants estiment que ce document permettra de contrer les fausses informations circulant sur la situation des pays membres de l’AES.

"Ailleurs, on véhicule de mauvaises informations, on pense que l’AES est en difficulté. Mais voyager avec ce passeport prouve le contraire. Cela montre que nous pouvons faire des affaires et nous déplacer librement", explique Cheik Diallo, graphiste. "Je me vois mal être dans l’AES et continuer à utiliser un passeport CEDEAO."

La production des passeports AES a débuté la semaine dernière à la division de migration de la police à Ouagadougou. Toutefois, des incertitudes persistent quant aux implications concrètes de ce nouveau document, notamment sur les échanges commerciaux et les formalités douanières entre les trois pays.

"Actuellement, si l'on quitte le Burkina pour le Mali ou le Niger, il faut payer des frais. Mais avec un passeport commun, on pourrait espérer une harmonisation des coûts et une libre circulation facilitée", analyse Edem Ahebla, journaliste. "Si ce passeport permet d’accéder à des pays où un visa était nécessaire auparavant, ce serait un avantage majeur."

Si les habitants espèrent des retombées économiques et politiques positives après la sortie de la CEDEAO, cette dernière affirme que sa porte reste ouverte aux pays de l’AES. En attendant, la mise en place du passeport AES représente un premier pas vers une coopération renforcée entre les trois États sahéliens.