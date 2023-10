Guerre Israël-Hamas : l'Egypte se positionne pour l'aide humanitaire à Gaza

Les responsables de l'ONU en charge des Palestiniens ont discuté mercredi au Caire des moyens d'"assurer un accès de la bande de Gaza aux services et à l'aide humanitaire" avec l'Egypte, qui tient l'unique ouverture sur le monde de l'enclave palestinienne qui ne soit pas contrôlée par Israël.

En guerre contre le Hamas au pouvoir à Gaza après sa meurtrière offensive surprise contre le territoire israélien déclenchée samedi, Israël impose depuis lundi un "siège complet" aux 2,3 millions d'habitants de cette petite langue de terre ravagée par les guerres et la pauvreté.

Depuis qu'Israël a fermé ses postes-frontières pour les biens et les personnes, seul le poste de Rafah, vers l'Egypte, est ouvert, mais il a été bombardé trois fois par les Israéliens lundi et mardi.

Mercredi, le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri a reçu l'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient, Tor Wennesland, et le patron de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), Philippe Lazzarini, rapporte son bureau.

Ils ont eu "de longues discussions sur les moyens d'apporter une protection aux civils", alors que les bombardements israéliens sur Gaza ont déjà fait plus de 900 morts et plus de 4.500 blessés, selon les autorités locales.

Ils ont aussi discuté des moyens d'"assurer un accès continu de la bande de Gaza aux services et à l'aide humanitaire", poursuit le ministère.

Qualifiant de "dangereuse" la "situation humanitaire" dans la bande de Gaza, M. Choukri a souligné qu'il "soutient pleinement les agences onusiennes" pour assurer "l'arrivée de l'aide humanitaire aux Gazaouis".

Il a "mis en garde contre les conséquences des politiques de punition collective en affamant et assiégeant des civils en violation du droit international humanitaire".

Le Croissant-Rouge palestinien avait annoncé lundi avoir reçu des donations de son homologue égyptien, avant les premiers bombardements sur le terminal de Rafah.

Son homologue égyptien continue d'appeler aux dons, assurant travailler pour "préparer et acheminer des aides d'urgence" à Gaza.

Mardi toutefois, des témoins avaient rapporté que des familles tentant de traverser de l'Egypte vers Gaza avaient dû faire demi-tour après les raids sur Rafah, qui ont endommagé des installations côté palestinien.