Guerre Israël-Hamas : la Ligue arabe condamne le siège de Gaza

Réunis au siège de la Ligue arabe dans la capitale égyptienne, les ministres des Affaires étrangères arabes ont condamné mercredi le siège imposé par Israël à Gaza, réclamant l'acheminement immédiat d'aide aux 2,3 millions de Palestiniens soumis à des raids aériens d'Israël en réponse à l'attaque du Hamas.

Ils ont encore exhorté Israël à revenir sur sa décision injuste de couper l'électricité et l'eau à Gaza. Mercredi, le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri et les émissaires de l'ONU pour le Proche-Orient, ont discuté des moyens d'apporter une protection aux civils et d'assurer un accès continu de la bande de Gaza aux services et à l'aide humanitaire.

Depuis qu'Israël a fermé ses postes-frontières avec Gaza pour les biens et les personnes, seul le poste de Rafah, vers l'Egypte, est ouvert, mais il a été bombardé trois fois par les Israéliens lundi et mardi.

Israël a mené mercredi pour le cinquième jour consécutif des raids aériens destructeurs dans la bande de Gaza et annoncé un gouvernement d'urgence pour la durée du conflit avec le Hamas palestinien, qui a déjà fait des milliers de morts.