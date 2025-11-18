Le Cap-Vert, Maurice et les Seychelles éliminent la rougeole et la rubéole

Le Cap-Vert, Maurice et les Seychelles éliminent officiellement la rougeole et la rubéole, devenant ainsi les premiers pays subsahariens à franchir cette étape importante en matière de santé publique.

Ces trois nations ont été contrôlées par la Commission régionale africaine de vérification de l'élimination de la rougeole et de la rubéole, mise en place par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le Cap-Vert, Maurice et les Seychelles rejoignent ainsi les 94 ayant éliminé la rougeole et les 133 autres pays qui ont été certifiés comme ayant éliminé la rubéole à l'échelle mondiale. La rougeole et la rubéole sont des virus très contagieux qui se transmettent par voie respiratoire. La rougeole peut entraîner des complications graves, voire mortelles, en particulier chez les jeunes enfants, et la rubéole peut causer des malformations congénitales irréversibles si l'infection survient pendant la grossesse. Ces deux maladies peuvent être évitées grâce à la vaccination.

Les résultats obtenus par les trois pays sont conformes aux recommandations de la Commission régionale de vérification pour l'élimination de la rougeole et de la rubéole, qui s'est réunie à Johannesburg, en Afrique du Sud, en octobre 2025. Après avoir examiné toutes les données relatives aux programmes et à la surveillance, la commission a confirmé que les trois États insulaires en développement ont interrompu la transmission endémique des deux virus pendant plus de 36 mois, tout en maintenant des systèmes de surveillance des maladies de haute qualité capables de détecter et de contenir rapidement tout cas importé.

"Il s'agit d'une avancée majeure en matière de santé publique. Félicitations au Cap-Vert, à Maurice et aux Seychelles pour cette étape importante dans nos efforts collectifs visant à contrôler et à éradiquer les maladies en Afrique. Cela montre ce qu'il est possible de réaliser lorsque les pays accordent la priorité à la prévention et aux vaccins", a déclaré le Dr Mohamed Janabi, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. "Nous devons nous appuyer sur cette réussite afin que chaque enfant en Afrique puisse grandir en bonne santé et être protégé".

Des avancées significatives sur le continent

Le Cap-Vert finance intégralement son programme de vaccination depuis 1998 et maintient une couverture supérieure à 90 % depuis deux décennies. La forte mobilisation politique en faveur de la vaccination, en particulier contre la rougeole et la rubéole, a joué un rôle déterminant dans l'éradication de la transmission locale de ces deux maladies. Le pays n'a enregistré aucun cas confirmé de rougeole depuis 1999. Les derniers cas confirmés de rubéole remontent à 2010.

"Aujourd'hui, nous sommes réunis à un moment véritablement historique, non seulement pour le Cap-Vert, mais pour tout le continent africain", a déclaré Jorge Figueiredo, ministre de la Santé du Cap-Vert. "Cette réussite démontre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements, les professionnels de santé, les communautés et les partenaires internationaux s'unissent autour d'un objectif commun. Pendant des décennies, la rougeole et la rubéole ont menacé la santé et l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, nous célébrons la fin de cette menace dans nos pays."

À Maurice, aucun cas de rougeole n'a été signalé depuis 2019, et tous les cas suspects récents de rougeole et de rubéole ont fait l'objet d'une enquête approfondie et ont été écartés comme n'étant pas liés à ces maladies. Le pays a réagi à une épidémie de rougeole en 2018-2019 en intensifiant ses efforts de vaccination et de surveillance. D'ici 2024, la couverture vaccinale nationale contre la rougeole, les oreillons et la rubéole atteindra 98 % pour la première dose et 96 % pour la deuxième dose.

"Cette étape importante reflète des décennies d'investissement dans des systèmes de santé publique solides, un engagement politique sans faille et le dévouement de nos professionnels de santé et de nos communautés", a déclaré Anishta Babooram, vice-ministre de la Santé et du Bien-être de Maurice.

"L'élimination n'est pas la fin du parcours. Le maintien de ce statut nécessite une vigilance constante, une détection rapide et une réponse immédiate à tout cas importé. Maurice reste pleinement engagée à maintenir une couverture vaccinale élevée, à renforcer la sécurité sanitaire transfrontalière et à consolider les systèmes d'alerte précoce", a-t-elle ajouté.

Les Seychelles ont maintenu une couverture vaccinale supérieure à 95 % pour les première et deuxième doses du vaccin contre la rougeole pendant plus de 20 ans, grâce à une surveillance stricte, à des vérifications en laboratoire et à des contrôles sanitaires aux points d'entrée. La dernière épidémie de rougeole a été maîtrisée en 2020. Aucun cas de rubéole n'a été confirmé depuis 2016.

"Cet effort soutenu n'a pas été sans difficultés, mais grâce au dévouement de notre équipe du Programme élargi de vaccination, nous avons réussi à endiguer la transmission de la rougeole et de la rubéole pendant des décennies", a déclaré Marvin Fanny, ministre de la Santé des Seychelles. "Je suis fier d'annoncer que... les Seychelles ont été certifiées exemptes de rougeole et de rubéole, ce qui constitue une avancée monumentale pour notre pays."

Depuis 2001, les pays de la région africaine ont mis en œuvre des stratégies de lutte contre la rougeole qui comprennent l'administration de deux doses de vaccin primaire, des campagnes périodiques de vaccination de masse, une surveillance intensive de la maladie et une meilleure réponse aux épidémies, ainsi que des soins cliniques pour les cas de rougeole. Entre 2000 et 2023, ces efforts auraient permis d'éviter près de 21 millions de décès, soit une réduction de 79% des estimations de décès annuels pendant cette période.

Au fil des ans, la couverture vaccinale a augmenté dans la région. En 2024, la couverture pour la première dose du vaccin contre la rougeole et la rubéole a atteint 71 %, contre 67 % en 2022, tandis que la couverture pour la deuxième dose est passé de 43 % à 55 % au cours de la même période.

Dans le cadre du Partenariat pour l'élimination de la rougeole et de la rubéole, dont l'OMS est membre fondateur, des efforts coordonnés sont déployés pour éradiquer la rougeole et la rubéole dans le monde. Dirigé par l'OMS, l'UNICEF, la Croix-Rouge américaine, la Fondation Gates, Gavi, l'Alliance du vaccin, la Fondation des Nations Unies et les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies, ce partenariat travaille avec les pays pour accroître la couverture vaccinale, financer, planifier, mettre en œuvre et surveiller des campagnes supplémentaires de haute qualité, enquêter sur les épidémies, fournir un soutien technique et financier pour une réponse efficace aux épidémies et soutenir un réseau mondial de laboratoires spécialisés dans la rougeole et la rubéole.