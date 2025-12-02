RDC : l’épidémie de rougeole exacerbe la crise humanitaire à Masisi

Une vaste campagne de vaccination contre la rougeole se déroule actuellement dans le territoire de Masisi, à l’est de la République démocratique du Congo. L'opération vise à protéger des dizaines de milliers d’enfants face à une épidémie qui a déjà touché de nombreux jeunes patients.

Les équipes locales de santé, épaulées par Médecins Sans Frontières (MSF), ont été mobilisées pour répondre à l’urgence sanitaire, alors que la situation s’aggrave dans un contexte de conflit prolongé, qui constitue l’une des plus importantes crises de personnes déplacées au monde.

« Du point de vue de la campagne de vaccination, la population cible que nous avions estimée est maintenant plus importante », explique le Dr Toussaint Selemani, Médecin et chef d'un service de Pédiatrie pour MSF . « Pourquoi ? Parce qu’il y a un mouvement de population », précise-t-il, soulignant les difficultés liées aux déplacements forcés des habitants.

La région de Masisi fait également face à d’autres épidémies, telles que le choléra et la variole, compliquant davantage la réponse sanitaire. Le territoire abrite notamment Rubaya, site d’un des plus grands gisements mondiaux de coltan, désormais sous le contrôle du groupe rebelle M23, accusé de trafic illégal de minerais.

Depuis le début de l’année, l’avancée des rebelles a fait près de 3 000 victimes et contribué à l’exode d’environ sept millions de personnes. Bien que les combats aient diminué grâce aux efforts de paix, des affrontements sporadiques continuent de provoquer des pertes civiles.

Dans ce contexte tendu, la République démocratique du Congo et le Rwanda doivent signer un accord de paix à Washington ce jeudi, dans l’espoir de stabiliser la région et de faciliter la mise en œuvre des programmes humanitaires et sanitaires.