Le trafic maritime sur le canal de Panama perturbé par la sécheresse

Le Canal de Panama proposera 34 créneaux de transit quotidiens début septembre, avant de ramener ce nombre à 32 à compter du 15 du même mois. La saison sèche qui débute habituellement en décembre, pourrait commencer un mois plus tôt cette année, avec une baisse des précipitations liées au phénomène El Niño.

Cette voie navigable, qui achemine environ 5 % du commerce maritime mondial, voit normalement passer entre 36 et 38 navires par jour.

"Le niveau du lac va continuer à baisser sans cesse alors qu’il devrait monter. En raison du manque de précipitations normales, il va continuer à baisser, ce qui limitera la fréquence du trafic maritime et le tirant d’eau maximal, c’est-à-dire la taille maximale des navires que l’Autorité du canal de Panama (PCA) peut autoriser à passer", affirme Steve Paton, Institut de recherches tropicales du Smithsonian.

Les autorités du canal de Panama s'efforcent de préserver suffisamment d'eau douce pour maintenir l'exploitation pendant une saison sèche qui pourrait durer environ cinq mois, jusqu'au retour prévu des pluies en avril ou mai 2027.

"Nous surveillons les conditions atmosphériques en mer depuis des siècles, mais nous n’avons jamais documenté auparavant un événement de l’ampleur de celui qui est prévu. En effet, nous avons déjà battu le record des températures les plus élevées jamais enregistrées lors d’un épisode El Niño", souligne Steve Paton.

Obtenir un passage sur cette voie sera tout sauf facile. Les navires dont la réservation n'est pas confirmée pourraient devoir faire face à des délais d'attente plus longs, le canal procédant à une réorganisation des enchères pour les créneaux de transit disponibles.

Une vente aux enchères organisée ce mois-ci a atteint le montant record de 5,3 millions de dollars pour un passage prévu le 1er septembre selon un responsable du secteur maritime du pays.