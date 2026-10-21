Burundi : hommage à Melchior Ndadaye, 33 ans après son assassinat

Le Burundi a commémoré, mercredi 21 octobre, le 33e anniversaire de l’assassinat de Melchior Ndadaye, premier président démocratiquement élu du pays. À Bujumbura, les cérémonies ont été marquées par des dépôts de gerbes et des appels à renforcer la démocratie.

Sur la place des Héros de la démocratie, à Bujumbura, le président Évariste Ndayishimiye a rendu hommage à Melchior Ndadaye et à ses proches collaborateurs, tués lors du coup d’État d’octobre 1993.

Le chef de l’État a déposé des couronnes de fleurs en leur mémoire. Une messe a également été célébrée en hommage aux victimes, avant que les familles et les représentants des partis politiques ne procèdent à leur tour à des dépôts de gerbes.

Cette commémoration a aussi été l’occasion pour plusieurs responsables politiques de dresser un bilan de l’évolution démocratique du Burundi, plus de trois décennies après la disparition de Melchior Ndadaye.

Des avis partagés sur l’état de la démocratie

Pour Olivier Nkurunziza, président de l’Union pour le progrès national (UPRONA), la paix retrouvée ne suffit pas à garantir une démocratie effective.

« Bien sûr, la paix règne, mais la démocratie au Burundi doit véritablement devenir une réalité », a-t-il déclaré, mettant en garde contre un éventuel retour au système de parti unique, contraire aux idéaux de multipartisme défendus par Melchior Ndadaye.

Gabriel Banzawitonde, président du parti APDER, partage ces inquiétudes. Tout en reconnaissant les avancées réalisées depuis 2005, notamment l'organisation de plusieurs élections, il dénonce un recul démocratique et accuse le parti au pouvoir de monopoliser la vie politique.

Une analyse que ne partage pas entièrement Jean De Dieu Mutabazi, président du parti RADEBU. Selon lui, la démocratie et le pluralisme politique existent au Burundi, même si leur application demeure imparfaite.

Il souligne que le respect intégral des principes démocratiques reste difficile à atteindre, y compris dans d’autres pays.

Un assassinat qui a marqué l’histoire du Burundi

Premier président démocratiquement élu du Burundi, Melchior Ndadaye a été assassiné le 21 octobre 1993, trois mois seulement après son entrée en fonction.

Sa mort, accompagnée de celle de plusieurs de ses proches collaborateurs, a précipité le pays dans une période de violences interethniques et de guerre civile.

Le conflit a fait des milliers de morts et contraint de nombreux Burundais à l’exil.

Trente-trois ans après ces événements, la mémoire de Melchior Ndadaye reste étroitement liée à l’histoire de la démocratie burundaise, tandis que son héritage continue d’alimenter le débat politique national.