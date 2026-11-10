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Sénégal : 39 morts dans un naufrage de migrants, Dakar appelle à lutter contre les passeurs

Un homme sort de l'eau après avoir participé aux recherches pour retrouver des corps suite au chavirement d'un bateau qui a fait plusieurs victimes sur une plage de Dakar.   -  
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By Ali Bamba

avec AFP

Sénégal

Une nouvelle tragédie migratoire endeuille le Sénégal. Au moins 39 personnes sont mortes après le naufrage d’une pirogue au large de la région de Louga, dans le nord-ouest du pays. Selon les autorités, l’embarcation de fortune tentait de rejoindre les îles Canaries, en Espagne, par la dangereuse route maritime de l’Atlantique.

Le drame s’est produit près du village de Thieppe, où la pirogue a été retrouvée brisée en deux sur le littoral. Les victimes seraient principalement originaires de la région, notamment des villages de Thieppe et de Potou. Les secours ont retrouvé plusieurs corps, dont certains dans un état de décomposition avancé.

Face à cette nouvelle tragédie, le ministre sénégalais de l’Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, a dénoncé l’action des réseaux de passeurs, qu’il qualifie de « négriers des temps modernes ».

« Partir est une option, mais mourir en mer ne doit pas en être une », a déclaré le ministre, appelant à poursuivre les responsables de ces traversées clandestines.

Les autorités sénégalaises affirment également vouloir renforcer la coopération avec les pays de la sous-région pour lutter contre les départs irréguliers. Dakar souligne que les routes migratoires se déplacent désormais vers d’autres pays voisins.

Malgré les campagnes de sensibilisation et les risques mortels, les tentatives de rejoindre l’Europe par l’Atlantique se poursuivent. Depuis le début du mois de novembre, plus de 3 300 migrants sont arrivés sur l’île espagnole d’El Hierro, aux Canaries, poussant les autorités locales à déclarer l’état d’urgence.

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