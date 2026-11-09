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USA : Trump reconnaît une politique d'expulsions "trop dure" avec l'ICE

Donald Trump, à l'aéroport international Donald J. Trump de West Palm Beach, en Floride, le 8 novembre 2026.   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

avec AP

Etats-Unis

Le président américain Donald Trump a reconnu avoir mené une politique d’expulsion des immigrés « trop dure » lors d’une interview, dimanche.

La déclaration intervient quelques jours après le naufrage des républicains aux élections de mi-mandat. Des électeurs hispaniques auraient tourné le dos à son camp lors de cette élection, en raison notamment des méthodes utilisées par la police de l’immigration.

Mais Donald Trump n’a pas indiqué s’il entendait rectifier le tir. Au contraire, il a promu Stephen Miller, l’architecte clé de son programme d’immigration controversé, au poste de chef de cabinet à la Maison Blanche. Une récompense pour la qualité du service rendu, pourrait-on dire.

Le président américain a d’ailleurs indiqué que les « meurtriers » et les « trafiquants de drogue » en situation irrégulière dans le pays devaient être expulsés, excepté ceux travaillant dans certains domaines.

Les démocrates ont déjà inscrit parmi leurs priorités le contrôle de la police américaine de l’immigration et du département de la Sécurité intérieure.

Sources additionnelles • AFP

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