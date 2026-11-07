Pologne : scènes de panique à Cracovie lors d'une fusillade qui a fait six morts

Des scènes de panique ont éclaté samedi dans le centre historique de Cracovie, en Pologne, lorsqu'un homme armé a ouvert le feu sur la place du Marché principal, faisant six morts et 16 blessés. Des vidéos tournées par des témoins montrent des passants courant pour se mettre à l'abri, tandis que des véhicules circulent à vive allure et que des coups de feu retentissent. D'autres images révèlent des vitres brisées, des chaises de café renversées et l'arrivée des secours, sous la surveillance d'un hélicoptère. Selon les autorités, l'assaillant, un Polonais de 25 ans, a tiré au hasard depuis une voiture avant d'échanger des coups de feu avec des policiers, qui l'ont blessé puis interpellé. Il a été hospitalisé. Quatre femmes et deux hommes figurent parmi les victimes décédées, dont un ressortissant britannique. Deux policiers ont également été blessés, l'un grièvement. Le ministre de l'Intérieur a évoqué les convictions ultranationalistes du suspect, tandis que celui de la Défense a qualifié l'attaque d'acte terroriste. Les enquêteurs privilégient la piste d'un homme ayant agi seul.